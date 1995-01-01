«Синимекс» стал спонсором и партнером «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра»

10 ноября в московском отеле «Рэдиссон Славянская» в очередной раз пройдет крупнейшее в ИТ-отрасли мероприятие – «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра»

Как и в предыдущие годы, участниками и гостями девятого форума станут более 1500 представителей бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики, которые соберутся для дискуссии о трендах и путях развития информационных технологий в ближайшие годы.

Компания «Синимекс» традиционно примет участие в крупнейшем событии отрасли в качестве постоянного партнера и спонсора форума и представит вниманию гостей выставочной экспозиции свои самые актуальные программные разработки и решения.

На стенде компании под номером 11 все желающие смогут проконсультироваться с экспертами «Синимекс», получить информацию о программных продуктах, услугах и наиболее интересных проектах компании, а, кроме того, принять участие в увлекательной игре и розыгрыше призов.

В деловой части программы, на конференции форума в секции «Банки», выступит Илья Фридман, Директор по развитию бизнеса компании «Синимекс» с докладом по теме «Новые технологии, новая реальность». В своем выступлении Илья Фридман расскажет о новых технологических трендах, направленных на изменение ИТ и бизнеса, новых платформах и концепциях построения систем и изменении требований к ИТ в условиях динамично меняющегося бизнеса. В контексте растущей популярности открытого ПО в докладе будет также рассмотрен актуальный вопрос: «Битва между Open Source и проприетарным ПО – кто побеждает у нас и глобально?».