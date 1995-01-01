14 декабря состоится бесплатный вебинар «Возможности Oracle Java Cloud Service»

Корпорация Oracle совместно с партнером Softline приглашает посетить бесплатный вебинар «Возможности Oracle Java Cloud Service», который состоится 14 декабря 2016 г. в 11:00 по московскому времени (GMT +03:00).

Java Cloud Service активно развивается и на текущий момент имеет ряд ключевых нововведений для ускорения разработки приложений. JCS открывает неограниченные возможности к разработке и развертыванию приложений в «облаке», существенно снижая риски и затраты на инфраструктуру и платформу решения.

Разрабатывайте и развертывайте современные бизнес-приложения быстрее и с меньшими усилиями, пользуясь услугами, направленными на повышение производительности разработки: от Java-приложений и мобильных приложений до простых гибридных веб-приложений с поддержкой непрерывной поставки.

Среди возможностей Java Cloud Service: отсутствие затрат на содержание трехслойной архитектуры; безграничные возможности для расширения; снижение затрат, ускоренный выход на рынок, самоуправление; управление ресурсами за один клик; гарантия целостности данных и приложений; скоординированное резервирование БД и приложений; обновление без простоя систем, возможность отката обновлений; ценообразование по подписке «Всё включено».

Докладчиком вебинара выступит Владимир Дмитриев, ведущий консультант департамента технологического консалтинга Oracle Fusion Middleware.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно здесь. Участники смогут задавать вопросы онлайн и немедленно получать ответы.