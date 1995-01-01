Открыт прием заявок на конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года»

Фирма «1С» приглашает пользователей и партнеров принять участие в международном конкурсе корпоративной автоматизации «1С:Проект года». Конкурс проводится с целью определения передовых пользователей и партнеров, которые добились максимальных успехов в автоматизации.

В конкурсе могут участвовать проекты, основными внедряемыми программными продуктами в рамках которых являются решения системы «1С:Предприятие 8». Системы, внедренные в ходе проектов, должны быть введены в промышленную эксплуатацию у заказчика в течение 2015-2016 гг., а также в январе 2017 г. Заявки на конкурс подаются в электронном виде через специальную форму на сайте конкурса eawards.1c.ru.

Проводится конкурс в следующих номинациях: «Лучший комплексный проект», «Самый масштабный проект», «Лучший проект в предметной области» (15 отдельных номинаций по областям), «Лучший проект в отрасли» (27 номинаций по различным отраслям), «Лучший территориально-распределенный проект», «Лучший региональный проект» (12 номинаций по регионам России и зарубежья).

Среди основных критериев оценки проектов: масштаб проекта, трудозатраты по проекту, сроки и качество выполненных работ, экономический эффект от внедрения.

Оценка проектов-участников конкурса будет проводиться профессиональным жюри, в состав которого войдут руководители крупных предприятий, профильные консультанты, журналисты, представители фирмы «1С». Кроме того, на сайте мероприятия будет организовано открытое интернет-голосование, итоги которого будут учтены оргкомитетом конкурса как дополнение к оценке проектов профессиональным жюри.

Проекты-победители будут отмечены дипломами и ценными призами, среди которых — сертификаты номиналом p500 тыс. на поездку на море в отель категории «пять звезд».

Подробнее ознакомиться с условиями участия и подачи заявок на конкурс можно на сайте «1С:Проект года» eawards.1c.ru.