Huawei выступила генеральным партнёром церемонии вручения Золотой медали РАН за популяризацию науки

16 февраля 2017 г. в московском Центральном доме учёных пройдёт торжественная церемония награждения РАН. Лучшие российские учёные будут удостоены дипломов за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний. Генеральным партнёром мероприятия выступает компания Huawei в России.

На протяжении 20 лет компания поддерживает талантливых учёных в рамках совместных проектов с такими структурами РАН, как Институт проблем передачи информации (ИППИ РАН), Институт системного программирования (ИСП РАН) и Институт вычислительной математики (ИВМ РАН). Новым этапом сотрудничества Huawei с Российской академией наук стала финансовая поддержка премии за достижения в области пропаганды научных знаний.

«В 1997 году Huawei открыла в России свой первый офис за пределами Китая. За эти годы одним из приоритетных направлений деятельности компании стало научное сотрудничество. Инвестируя ежегодно более 10% дохода в исследования и разработки, компания помогает российским ученым реализовать свой потенциал внутри страны. Мы твердо намерены и дальше увеличивать инвестиции в фундаментальные исследования. Наука не имеет территориальных границ, поэтому долгосрочное сотрудничество с Российской академией наук, несомненно, способствует не только развитию отрасли ИКТ, но и прогрессу общества в целом», — заявил генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).

Золотая медаль РАН вручается раз в пять лет. «Награда призвана отметить наибольший вклад исследователей в развитие профессиональной коммуникации, в повышение авторитета не только своей организации, но и всей страны как научной державы, обладающей огромным интеллектуальным и творческим потенциалом», — подчеркнул президент РАН Владимир Фортов.

В этом году на финальном этапе за Золотую медаль РАН будут бороться два номинанта. Первый претендент — руководитель лаборатории когнитивных исследований СПбГУ и кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская. Она внесла значительный вклад в популяризацию науки благодаря циклу авторских программ и фильмов, которые выходили на федеральных каналах, многочисленным лекциям, дискуссиям и другим публичным выступлениям.

Вторым номинантом стал коллектив авторов под руководством заведующего лабораторией популяризации и пропаганды математики при Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН Николая Андреева. Коллектив был выдвинут за серию проектов, которые помогают лучше понять математические науки, а также за разработку мобильного приложения с математическим содержанием, книги и архивы научных журналов.

Кроме лауреата Золотой медали за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний за 2017 г., на церемонии будут названы дипломанты по пяти приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, утверждённым указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899: информационно-телекоммуникационные системы; науки о жизни; рациональное природопользование; энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика; индустрия безопасности.

Также экспертная комиссия определит победителя в специальной номинации «Гуманитарные и общественные науки». В рамках мероприятия будет названо средство массовой информации, удостоенное диплома РАН «За вклад в науку».

Впервые золотую медаль получил учёный-физик Сергей Капица в 2012 г. за серию научно-просветительских программ «Очевидное — невероятное» и цикл научно-популярных публикаций по проблемам взаимодействия науки и общества. В 2017 г. наибольшее число заявок на золотую медаль поступило в номинациях «Науки о жизни», «Рациональное природопользование» и «Гуманитарные и общественные науки». Представленные претендентами на награду проекты интересны не только фундаментальностью и научной достоверностью, но и современными методами подачи материала, отметили в Huawei.