ИТ-аутсорсинг: грань между заказчиком и поставщиком

Согласно прогнозу Gartner RUS, ИТ-бюджеты только 24% российских компаний могут снизиться в текущем году, остальные ожидают сохранение и даже рост выделяемых на технологическую инфраструктуру средств. Однако, по данным IDC, отмечается стагнация внедрения новых проектов и перераспределение затрат в пользу поддержки.

Интеграторы предлагали аудитории различные кейсы и метрики, демонстрирующие эффективность и надежность своих услуг, в том числе в сфере больших данных (First Line Software) и технологий печати (Clever Bros), однако дискуссия развернулась в другом русле. Активная сторона заказчиков в зале была представлена компаниями, для которых информационные технологии уже не являются сервисом, а становятся основным бизнесом. Уровень интереса к ИТ именно этих компаний чрезвычайно высок, и именно они обладают достаточными компетенциями для оценки качества предоставляемых услуг, рисков и целесообразности делегирования части работ на аутсорс. Но как заметил после описания критического подхода к аутсорсингу «Модульбанка» исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов: «Выглядит как мнение ИТ-компании против мнения ИТ-компании, я со стороны разницы не вижу, кроме того, что у вас есть банковская лицензия, а у них нет».

Активные бизнес-заказчики ИТ-услуг постепенно смещаются в сегмент, в котором они уже не является потенциальными клиентами интеграторов, т.к. информационные технологии и есть их бизнес. Основной бизнес в чужие руки не отдают. А для тех, чьи интересы еще лежат в более приземленной сфере экономики, степень ответственности собственного сотрудника, по мнению заместителя директора ТЦ по работе с ключевыми заказчиками компании «Инфосистемы Джет» Алексея Учамприна, сильно проигрывает грамотному контракту с надежным интегратором. Угроза увольнения для нового поколения специалистов уже не является трагедией и достаточным мотиватором, а несколько миллионов долларов в качестве компенсации за нарушение сервисного соглашения от партнера – существенно более весомое подспорье в бизнесе.

Рецептом правильного взаимодействие с подрядчиками, чтобы избежать зависимости от компании-аутсорсера, ведущий Антон Кураш попросил поделиться Пенсионный фонд. Начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Энфиаджян самым надежным способом, несмотря на федеральные законы, техзадания, сервисные соглашения и другие инструменты воздействия, назвал грамотную работу с людьми.

