Ежегодная ИТ-конференция Extreme Forum 2017 состоится в этом году 22 марта

Extreme Networks объявила о проведении ежегодной конференции посвященную передовым решениям в сфере информационных технологий. Мероприятие состоится 22 марта 2017 года в Digital October.

Уже в четвертый раз партнеры и клиенты компании встретятся на знакомой площадке в Digital October для обсуждения новейших технологий и решений в ИТ. В этом году Extreme Forum пройдет под лозунгом «Подробнее о технологиях» и будет посвящен преимущественно техническим аспектам построения проводных и беспроводных сетей, влиянию различных вариантов технологических решений на информационную безопасность, на работу приложений, на получение бизнес-преимуществ.

Спустя несколько месяцев после приобретения у компании Zebra Technologies подразделения по Wi-Fi решениям (бывшая часть Motorola Solutions) Extreme Networks ускоряет вывод на рынок новейших беспроводных решений, а также связанных с ними программных продуктов. В связи с этим один из потоков конференции сфокусирован исключительно на Wi-Fi решениях и содержит различные доклады о планировании сети и радио-обследовании, обеспечении безопасности, построении Mesh-сетей на движущихся объектах, использовании радио-интерфейсов Bluetooth/BLE и т.п.

Уже традиционные технологические стенды Extreme Forum позволят подробно ознакомиться со всеми упомянутыми решениями и продуктами: от сетевых проводных и беспроводных решений до программных средств управления сетью, анализа трафика сети, обеспечения безопасности и многих других.

Завершит Форум развлекательная вечерняя программа.

Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: Берсеневская набережная, 6, стр. 3.

Для принятия участия в Extreme Forum 2017 необходимо пройти регистрацию на сайте проекта.