13 апреля состоится «SAP Форум Москва»

13 апреля 2017 года в «Крокус-Экспо» состоится крупнейшая бизнес-конференция SAP в Центральной и Восточной Европе — «SAP Форум Москва». Ключевая тема события — «Digital Now, Цифровое Настоящее».

Участники мероприятия смогут узнать все о цифровой трансформации компаний разных отраслей. Руководители расскажут и продемонстрируют, как и за счет чего они повышают эффективность своего бизнеса, сокращают издержки и наращивают прибыль. Разработчики и интеграторы визуализируют диджитал-концепции.

На стендах форума можно будет ощутить себя жителем «умного города», сотрудником цифрового нефтяного предприятия, управляющим и тренером на «стадионе будущего», путешественником на «Аэроэкспрессе», управляющим магазина. Будут представлены реальные проекты и прототипы цифрового будущего с использованием решений SAP и партнеров: система удаленного управления производством на Марсе, управление энергетической компанией и умным магазином, виртуальная реальность для склада и погрузки, искусственный интеллект в управлении городским трафиком и многое другое.

Как ожидается, в этом году мероприятие соберет более 4 тыс. участников, среди которых — руководители компаний, а также специалисты в области ИТ, маркетинга, HR, финансов и др. Ключевым партнером «SAP Форума Москва» в 2017 г. является компания «Газпром нефть».

В программе мероприятия запланированы: 12 параллельных сессий, таких как риски предприятия в условиях цифровой экономики, B2Me — новые модели бизнеса для потребительских индустрий, цифровое настоящее управления персоналом, финансы как бизнес-партнер и другие; более 90 экспертных докладов; 50 стендов с шоу-кейсами из разных индустрий — все это и не только ждет гостей форума. Подробно ознакомиться с программой «SAP Форума» можно на сайте мероприятия.

Участие в форуме бесплатное, но необходимо зарегистрироваться и получить подтверждение от организаторов. Уже сейчас на сайте доступен функционал Agenda Builder, с помощью которого каждый зарегистрированный участник может создать собственное расписание «SAP Форума».