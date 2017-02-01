Dell EMC примет участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017»

Компания Dell EMC примет участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017», которую 30 марта 2017 г. в Москве проведут CNews и CNews Analytics.

В рамках мероприятия Dell EMC представит комплексные решения для виртуализации ИТ-инфраструктуры (VDI) на базе серверов PowerEdge, систем хранения данных и тонких клиентов Dell Wyse под управлением ОС ThinOS, которая настраивается за минуту, стартует за несколько секунд, а также не имеет полноценной файловой системы и является самым безопасным решением на рынке.

Также Dell EMC представит готовые решения на базе устройств VXRAIL, XC под управлением ПО Nutanix для построения гибких и масштабируемых гиперконвергентных инфраструктур, которые позволяют развернуть частное облако и воспользоваться преимуществами облачных сервисов.

Андрей Комаровский, региональный менеджер Dell Wyse, расскажет о технических возможностях решений Dell EMC и преимуществах, которые получают заказчики, среди которых — сокращение операционных расходов, повышение производительности, обеспечение непрерывности бизнес-процессов и безопасное подключение к корпоративной инфраструктуре.