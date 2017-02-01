Stack Group на конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017» расскажет о виртуальной ИТ-инфраструктуре M1Cloud

Дмитрий Соловьёв, технический директор Stack Group, в рамках конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017» (организатор — CNews Conferences) расскажет о том, что в эпоху ИТ-трансформации профессиональный сервис-провайдер способен решить актуальные задачи банков и финансовых организаций, в том числе под необходимые информационные системы обеспечить гибкую масштабируемость корпоративного облака, отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры, скорость развертывания новых сред для разработки и тестирования ПО. Возможности виртуализированных сред позволяют сэкономить средства и перераспределить их из капитальных в операционных расходы.

Облако корпоративного уровня для крупного бизнеса должно быть высоконадежным и построено исключительно на оборудовании и программных продуктах высшего качества от мировых лидеров. Облако M1Cloud от Stack Group базируется на инфраструктуре собственного центра обработки данных — «М1», а также резервных дата-центров в Москве и во Франкфурте, что обеспечивает гарантированную отказоустойчивость. M1Cloud построено на оборудовании Hewlett Packard Enterprise (HPE) и на программных продуктах VMware, при этом для обработки персональных данных создан защищенный контур в соответствии с требованиями 152-ФЗ и 242-ФЗ.

Как профессиональный сервис-провайдер Stack Group предоставляет полный спектр продуктов VMware по подписке в рамках vCAN — VMware vCloud Air Network Program (ранее VSSP), программы аренды лицензий, разработанной специально для сервис-провайдеров. Основное преимущество для банков и финансовых организаций — это отсутствие капитальных затрат на покупку лицензий (модель подписки) и на доступ к решениям по виртуализации, а также возможность гибкой системы оплаты по принципу Pay-as-you-Go, доступ к актуальным версиям продуктов VMware и приоритетная техническая поддержка.

Stack Group предлагает целый спектр возможностей: от предоставления вычислительных ресурсов и хранения данных в M1Cloud до удаленных рабочих столов (VDI) и размещения по всему миру благодаря партнерскому статусу Equinix.