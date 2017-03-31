Конференция JPoint, которая состоится в Москве 7-8 апреля, полностью укомплектована докладами, и теперь можно ознакомиться с полной программой (на момент анонса в ней ещё оставались некоторые пробелы).
Кроме того, для удобства зрителей в программу добавили условные обозначения:
По сравнению с ранней версией программы добавились доклады от спикеров из компании «Сбербанк-Технологии», ставшей генеральным спонсором конференции. Среди них есть как формат «введения в технологию», так и доклады «для практикующих инженеров»: «Разработка современной распределённой системы: проблемы и решения» и «Девопс: теперь Java не тормозит».
Золотыми спонсорами мероприятия стали GridGain, Deutsche Bank, «Альфа-Лаборатория» и «Одноклассники», и у спикеров из «Одноклассников» доклад вовсе классифицирован как «хардкор»: Андрей Паньгин и Вадим Цесько совместно представят тему «JVM-профайлер с чувством такта».
Билеты на JPoint можно приобрести на сайте, при этом с 1 апреля они подорожают. Также можно получить скидку в 3 тыс. руб., указав при регистрации слово CNews.