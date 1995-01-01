25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017»

С 25 по 28 апреля 2017 г. в павильонах № 2 и 8 ЦВК «Экспоцентр» будет проходить 29-я Международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2017». Выставка организована «Экспоцентром» и проводится при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства связи (Россвязь), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

«Связь-2017» является выставочным проектом в Восточной Европе для решений и продуктов в области информационных технологий и коммуникаций. Выставка наглядно представляет передовые достижения рынка, новые технологии, а также является местом встречи лидеров и профессионалов отрасли. «Связь-2017» проходит в рамках «Российской недели высоких технологий», организуемой также «Экспоцентром». Этот проект объединяет несколько мероприятий в сфере информационных технологий: бизнес-форум «Связь-2017. Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес»; расширенное заседание Федерального агентства связи; Большой медиа-коммуникационный форум; 9-ю международную выставку «Навигационные системы, технологии и услуги» — «Навитех-2017»; XI Международный навигационный форум.

Выставка традиционно демонстрирует приоритетные направления развития отрасли и включает следующие тематические разделы: «Связь. Технологии, оборудование, решения и услуги»; «Сети передачи данных»; «Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура»; «Телевидение и радиовещание»; «Программное обеспечение»; «ИТ-услуги»; «Мобильные платежи»; «Интернет-технологии и услуги»;

На выставке будут организованы тематические салоны: «Центры обработки данных», «Софт».

Список экспонентов активно формируется. Об участии в выставке уже заявили около 300 компаний из Азербайджана, Германии, Израиля, Ирана, Испании, Италии, Кипра, Китая, Нидерландов, республики Беларусь, России, Сингапура, США, Тайваня (Китай), Финляндии, Франции, Японии. Национальные экспозиции сформируют компании Китая и Тайваня.

Свои разработки представят такие зарубежные компании, как: Corning, Riello UPS, Rohde&Schwarz, Sumitomo Electric, Intelsat, 3CX, Ekinops, Procom и другие.

Несмотря на международный статус выставки «Связь», ее организаторы при формировании экспозиции делают акцент на реализацию плана по импортозамещению в области цифровых технологий. На выставке запланирован салон «Сделано в России», где будут показаны новинки отечественных разработчиков и производителей. «Связь-2017» откроет перед предприятиями отрасли широкие возможности для вывода их продукции и новейших разработок на рынок.

Достижения российских производителей посетители выставки смогут оценить на стендах 190 отечественных участников. В их числе — «Натекс», «Эликс-Кабель», пермский телефонный завод «Телта», «Супертел», «Сарансккабельоптика», НПФ «Микран», международная организация космической связи «Интерспутник», «Газпром Космические Системы», «Технологии Радиосвязи», ГК «Штиль», «Трансвок» и другие.

Салон «Софт» продемонстрирует участникам и посетителям выставки мобильные и корпоративные операционные системы, системы управления базами данных, средства управления облачной инфраструктурой и визуализацией, в том числе на базе российских процессоров, системы информационной безопасности.

Впервые на выставке будет организован бизнес-форум «Связь 2017. Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес». Мероприятие состоится в первые два дня выставки, 25 и 26 апреля. Его организатором является издательство «Открытые системы» в партнерстве с «Экспоцентром».

Участники бизнес-форума подробно обсудят общие тенденции, стратегические инициативы и программы, реализуемые на общегосударственном уровне, на уровне соответствующих ведомств и отраслей экономики, актуальные вопросы государственной поддержки, стимулирования, законодательного и нормативного обеспечения и передовой опыт перехода к инновационным цифровым моделям и процессам. Обсуждение коснется и возможностей, которые предоставляют для реализации такого рода инициатив современные информационно-коммуникационные технологии, продукты и решения.

27 апреля состоится конференция операторов связи «GPON 2017: экспертный уровень». Ее организатором выступает компания «Eltex Коммуникации» — представитель российского производителя телеком-оборудования, завода «Элтекс». Технология GPON, которой посвящено мероприятие, за последний год стала массовой среди операторов связи. Нередко на одной территории присутствуют несколько PON-сетей разных операторов, и конкуренция в этом секторе обостряется. На конференции GPON-2017 операторы связи расскажут, как автоматизировать управление сетью PON, подключать до 128 абонентов на порт PON, приведут примеры построения системы активных продаж.

В рамках выставки «Связь-2017» также пройдут: международная конференция «TeleMultiMedia Forum 2017: настоящее и будущее медиапотребления в России и мире»; семинар «Актуальные вопрос развития телекоммуникаций в России»; семинар «Волоконная оптика — основа современных телекоммуникаций. Российские решения и лучший мировой опыт»; семинары и презентации компаний.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте выставки.