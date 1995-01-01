13 апреля 2017 года в Москве в комплексе «Измайлово Альфа» состоится ежегодное специализированное мероприятие, посвященное вопросам применения технологий QNX и КПДА в системах ответственного назначения и ключевым трендам развития мировых технологий реального времени.
Cеминар организован компаниями «СВД Встраиваемые Системы» и «СВД Софтвер». В рамках мероприятия ведущие специалисты СВД выступят с докладами и мастер-классами по развитию и практическому использованию технологий QNX и КПДА.
Традиционно посетителям семинара продемонстрируют свои перспективные проекты ведущие отечественные разработчики аппаратного обеспечения, такие как МЦСТ, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, НПЦ «ЭЛВИС», «Байкал Электроникс», «РТСофт», «Доломант» и другие предприятия.
В выставочной зоне на стендах компании «СВД Встраиваемые Системы» будут представлены новейшие программные и программно-аппаратные платформы, в том числе:
К участию в семинаре приглашаются программисты-разработчики, руководители проектов, специалисты в области верификации, внедрения и сопровождения встраиваемых систем и систем реального времени.
Участие в семинаре бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте www.kpda.ru. Программа семинара и регистрация доступны на страничке семинара.