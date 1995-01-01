25 апреля в «Экспоцентре» начнет работу выставка «Связь-2017»

С 25 по 28 апреля в столичном «Экспоцентре» пройдет ежегодная выставка «Связь», которая проводится с 1975 г. и является центральным событием на российском рынке телекоммуникаций.

В этом году выставка станет частью «Российской недели высоких технологий», в рамках которой в том числе пройдут выставка «Навитех-2017», XI Международный навигационный форум, «Большой медиа-коммуникационный форум», а также гонка дронов Drone Racing. Впервые на площадке выставки состоится деловой форум «Связь 2017. Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес».

На выставке «Связь» посетители и участники познакомятся с новейшими технологиями и оборудованием, обсудят вопросы, касающиеся сфер телекоммуникаций, облачных сервисов, телерадиовещания, программного обеспечения, а также современных интернет-технологий и даже карьеры в этой сфере деятельности.

Организаторы выставки подготовили множество технологических новинок, премьера которых состоится на полях «Связи-2017». Среди любопытного — новейшие зарядные устройства и аккумуляторы, цифровые радиомодемы, безопасные Wi-Fi сети, современные телеприставки и многое другое. Свои изобретения представят как зарубежные, так и ведущие отечественные производители.

Мероприятие проходит при поддержке Минкомсвязи России, Минпромторга России, Федерального агентства связи, «Российской ассоциации электронных коммуникаций» и Торгово-промышленной палаты РФ.

Подробно ознакомиться с программой выставки «Связь» и списком участников можно уже сейчас. Кроме того, на сайте мероприятия можно зарегистрироваться и получить персональный электронный пригласительный билет.