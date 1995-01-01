«SAP Форум 2017»: SAP отметила 25 лет работы в России и подвела итоги 2016 года

SAP в рамках «SAP Форума» отметила 25 лет работы компании в России и 45 лет — в мире. К этой дате компания SAP в России подошла с 1 500 клиентов и более чем миллионом пользователей.

Для российских заказчиков работает ЦОД, в который перенесены основные решения SAP. В конце 2016 г. в него добавилось решение SAP Integrated Business Planning. В 2015-2016 гг. SAP инвестировала в локализацию, адаптацию к российскому законодательству и совместные инновации с клиентами более €18 млн. Работу по локализации SAP ведет совместно с крупнейшими клиентами, партнерами и госструктурами, в том числе — ФНС и ФСС.

По итогам 2016 г. компания показала устойчивый рост выручки в рублях. Наиболее востребованными стали облачные решения: объем подписок на облачные приложения SAP рос так же, как в 2015 г. — трехзначными темпами. Продолжается активная адаптация флагманского решения SAP S/4HANA: число клиентов по итогам 2016 г. достигло 28.

«За 25 лет мы прошли с Россией весь путь становления государства, все изменения, периоды роста и кризисы. Россия меняется, меняемся и мы. На смену прежним технологиям, которые автоматизировали учет и планирование, сегодня приходят те, что переводят управление бизнесом на новый уровень: интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект. Меняется роль SAP в партнерской экосистеме. Мы нацелены на совместные разработки, новые бизнес-модели. Мы продолжаем инвестировать в людей: начали работать с сообществом разработчиков и создавать компетенции под data science. C вузами мы развиваем новый формат — лаборатории совместных инноваций SAP Next-Gen Lab. В 2016 году уже открылось три на базе ведущих российских университетов», — рассказал Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ.