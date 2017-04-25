«Форсайт» провел партнерскую конференцию Prognoz Platform Day

19 апреля в Москве состоялась партнерская конференция Prognoz Platform Day. Мероприятие посетило более 100 гостей — топ-менеджеры российских ИТ-компаний, а также руководители и специалисты отделов разработки BI-систем. Организатором конференции выступила компания «Форсайт», которая входит в ИТ-холдинг ITG (Inline Technologies Group), является эксклюзивным дистрибьютором и обладает правами на доработку ПО компании «Прогноз».

В рамках мероприятия «Форсайт» заявила о своем намерении придать новый импульс развитию бизнеса и сфокусировать свое внимание на работе с партнерской сетью, обеспечив инвестиции в разработку решений.

Приветствуя гостей конференции, генеральный директор «Форсайта» Владимир Комов отметил, что второе рождение бизнеса обусловлено не только усилением команды разработчиков флагманского решения Prognoz Platform, но и переосмыслением подходов к разработке продуктов и предоставлением партнёрам инструментария для создания на базе платформы собственных решений и сервисов.

«Мы знаем, куда направить наши усилия, чтобы догнать лидеров BI-рынка и, может быть, в некоторых сегментах их обогнать. Наша цель — выпустить к концу 2017 года новую версию платформы. Для этого мы уже проанализировали текущие тренды рынка BI и сформировали дорожную карту развития Prognoz Platform. Мы призываем вас активно развивать направление разработки на Prognoz Platform в ваших компаниях и помочь нам выполнить нашу миссию — стать мегавендором», — обратился к представителям российского ИТ-бизнеса Владимир Комов.

Эксперты «Форсайта» представили гостям конференции свое нововведение — концепцию конструктора прикладных приложений, построенного на базе Prognoz Platform. Данное решение позволит партнерам воплощать собственные идеи и создавать готовые прикладные решения с помощью преднастроенных блоков-компонентов системы. Использование конструктора позволит сократить время и издержки на создание решений под потребности заказчика, а также обеспечит легкость в сопровождении и обновлении системы на новые версии Prognoz Platform.



В Москве прошла партнерская конференция Prognoz Platform Day.

По словам спикеров «Форсайта», важнейшая задача компании на текущий год — это расширение партнерской сети. К сотрудничеству приглашаются компании самых разных типов: интеграторы, реселлеры, технологические и OEM-партнеры.

«Мы разработали партнерскую программу, которая базируется на лучших мировых практиках в этой сфере», — рассказал директор по работе партнерами «Форсайта» Денис Милюков. Он также отметил, что компания в настоящее время сосредоточена на развитии готовых продуктов на базе Prognoz Platform.

На конференции «Форсайт» анонсировала выпуск четырех продуктов, востребованных российским бизнесом: «Управление инвестиционными программами и проектами», «Бизнес-планирование и бюджетирование», «Кредитный конвейер», «Сбор и консолидация отчетности».

О преимуществах построения решений на базе Prognoz Platform участникам мероприятия рассказали действующие партнеры «Форсайта» — компании Softline, «Крит», «К-МИС», «Сапран», которые поделились своим опытом внедрения BI-систем в различных отраслях промышленности и в здравоохранении.