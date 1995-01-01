«Лаборатория Касперского» поддержит фестиваль науки и технологий Geek Picnic

При поддержке «Лаборатории Касперского» в Москве пройдет фестиваль науки и технологий Kaspersky Geek Picnic (geek-picnic.me/ru/moscow), приуроченный к двадцатилетию компании. Мероприятие состоится 17 и 18 июня в музее-заповеднике «Коломенское» и объединит более двадцати знаменитых ученых и экспертов, а также художников, вдохновляющихся достижениями современной науки, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

Geek Picnic проходит уже в седьмой раз. Однако в этом году, при активном участии мирового эксперта в области информационной безопасности, фестиваль приобретет новый размах, отметили в компании. Темой Kaspersky Geek Picnic станут «Игры разума». В наши дни технологии развиваются столь стремительно, что вокруг многих проблем, раньше обозначавшихся лишь в фантастической литературе, сегодня идут жаркие научные споры. Какова вероятность того, что привычный нам мир — всего лишь иллюзия? Способен ли человек обрести бессмертие? Как симбиоз человеческого мозга и компьютерных технологий расширяет наши возможности и чем это может грозить? На эти и многие другие вопросы попробуют ответить эксперты из самых разных научных областей. А хедлайнером фестиваля станет астрофизик Лоуренс Краусс (Lawrence Krauss) — единственный ученый, получивший награды всех трех главных сообществ физиков США: Американского института физики, Американского физического общества и Американской ассоциации учителей физики.

Помимо образовательной и научной программ, гостей Kaspersky Geek Picnic ждет множество развлечений. На главной сцене фестиваля пройдут шоу с разрядами молний и зрелищными химическими реакциями, косплей-опера по мотивам культового фильма «Пятый элемент», а также испытание претендентов на премию имени Гарри Гудини: ее вручат первому, кто сумеет продемонстрировать паранормальные способности в условиях корректно поставленного эксперимента.

Будет что посмотреть и за пределами главной сцены. Например, на Kaspersky Geek Picnic пройдет масштабный чемпионат по гонкам дронов. Зрители смогут не только насладиться зрелищным шоу, но и сделать ставку на понравившуюся команду. В дополнение к традиционным зонам науки, технологий и искусства на фестивале будут представлены зоны киберспорта, инди- и аркадных игр, косплея и современной комикс-культуры. Кроме того, будет открыта экспериментальная зона кибатлона: в интерактивной форме на ней пройдут демонстрации «умных» вспомогательных устройств для атлетов с инвалидностью.

«Наша цель в этом и последующих годах — сформировать полноценный город-мир, в котором будут созданы улицы и тематические пространства. То, что мы делаем сейчас, станет прообразом фестивального города будущего», — рассказал Николай Горелый, идеолог и основатель фестиваля.

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», так прокомментировал участие компании в фестивале: «Мы всегда считали себя в хорошем смысле гиками — то есть людьми, увлеченными необычными вещами, наукой, всем новым, инновационным, прорывным. Поэтому и тема будущего нам очень близка. Для нас это абсолютно логичный шаг — объединиться с организаторами “Гик-Пикника”, чтобы сделать этот праздник науки и технологий еще более масштабным. Увидимся летом в Коломенском».