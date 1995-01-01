Zecurion стала партнёром форума по кибербезопасности Positive Hack Days VII

Компания Zecurion, российский разработчик DLP-решений для защиты информации от утечек, в очередной раз стала технологическим партнёром одного из главных форумов по кибербезопасности — PHDays VII, который состоится 23 и 24 мая 2017 г. в Москве, в Центре международной торговли.

Большинство соревнований PHDays VII пройдёт в рамках «Противостояния», центральным объектом будет «умный город». Посетители форума смогут попробовать себя во взломе систем умного дома, камер видеонаблюдения, IoT-устройств, а также заглянуть под капот умного автомобиля и нарушить работу системы автоматизации целого города.

По словам организатора форума, самая ожидаемая часть мероприятия — это конкурсы. В этом году Zecurion наградит участников конкурса «CAMBreaker», в рамках которого посетители форума смогут попробовать себя во взломе IoT-устройств — найти уязвимости нулевого дня в популярных IP-камерах. Конкурс будет проходить на протяжении всего мероприятия. Призы будут вручены участникам, занявшим первые три места, во время церемонии награждения.

Positive Hack Days — международный форум по практической безопасности, который ежегодно собирает вместе ведущих безопасников и хакеров со всего мира, представителей госструктур, крупных бизнесменов, молодых учёных и журналистов. Форум проходит в Москве ежегодно начиная с 2011 г. В числе партнёров мероприятия: Microsoft, IBM, Cisco, Wallarm, Palo Alto и другие.