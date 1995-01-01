Мэрия Новосибирска и Zecurion проведут «Неделю информационной безопасности»

Zecurion совместно с Управлением науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска проведет мероприятие, направленное на повышение уровня осведомленности о современных киберугрозах и средствах борьбы с ними.

«Неделя информационной безопасности» направлена на обсуждение перспектив внедрения и развития лучших разработок в сфере информационной и кибербезопасности на предприятиях города.

В рамках конференции генеральный директор Zecurion Алексей Раевский расскажет о влиянии современных киберугроз на жизнь современного города. Роман Подкопаев, вице-президент Zecurion по России и СНГ, в рамках Круглого стола выступит с докладом на тему «Бесперебойная работа предприятий города и информационная безопасность: современные вызовы и решения».

Деловая программа конференции охватит широкий спектр вопросов в области информационной безопасности. Среди тем — защита от внутренних угроз с помощью современных DLP-систем, сохранность коммерческих, личных и государственных данных в условиях открытости информационного пространства. Также будут рассмотрены практические ситуации по предотвращению утечек на примере разных отраслей городского хозяйства.

Конференция «Неделя информационной безопасности в условиях "Умного города": внедрение ИТ-разработок для городского хозяйства и предприятий города Новосибирска» пройдёт с 19 по 23 июня 2017 г. в мэрии г. Новосибирска. В мероприятии примут участие предприятия всех сфер городского хозяйства и коммерческие компании из разных отраслей.