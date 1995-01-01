Вторая практическая конференция «Bank.Bot – 2017: банковские чат-боты и робоэдвайзинг»

22 августа в Москве состоится вторая практическая конференция «Bank.Bot — 2017». Событие посвящено самому актуальному и самому неопробованному каналу коммуникации банков с клиентами — робоответчикам или робоэдвайзерам с использованием элементов искусственного интеллекта.

Состав участников: CIO и менеджеры по ИТ-департаментов ведущих банков, представители подразделений розничного бизнеса, департаментов развития каналов ДБО, маркетологи и т.д.

Количество участников – около 130-150 человек.

Организатор: Банкир.Ру.

К выступлению в программе приглашаются банки и финансовые компании, реализовавшие проекты в области создания чат-ботов и робоэдвайзинга.

Вопросы к обсуждению: функциональность ботов для мессенджеров; платежи в ботах; «человечные» боты: искусственный интеллект (ИИ), анализ чувств, машинное обучение, обработка естественного языка (NLP); сервисы разработки чатботов - инструменты мониторинга и монетизации; гиперспецифичные боты; мобильные и веб-боты;API и https-подключения к интерфейсу с сервером; блокчейн и бот; монетизация ботов. Боты для бизнеса; робоэдвайзинг и предиктивная аналитика в банковском ритейле; основные вредоносные действия ботов — спам-боты, реклама, вирусы, DoS и DDoS-атаки, ботнеры. Обеспечение безопасности; смогут ли программы стать полноценными конкурентами человека?

Программа продолжает формироваться. Будем благодарны за пожелания, кого хотите услышать и какие темы рассмотреть.

Выступают: Алгирдас Шакманас, Промсвязьбанк, руководитель блока «Цифровой бизнес», тема: «Искусственный интеллект в мобильном банке»; Михаил Попов, TalkBank, сооснователь, тема уточняется; Викторова Юлия, Альфа-Лаборатория, Альфа-банк, начальник Управления бизнес-поддержки и внедрения электронных продуктов, «Бот для подбора людей»; Максим Авдеев, Life Sreda, CEO InspiRussia, глава отдела развития бизнеса и IR фонда, «Разбор мировых практик применения ботов в финансовой сфере»; Банк Открытие, спикер и тема уточняется; Аркадий Сандлер, Nanosematics, мастер-класс "Стратегия внедрения разговорных интерфейсов и интеграция в бизнес-процессы обслуживания и продаж"; Робот Триобот и другие.

Условия участия. Участие для представителей банка, МФО, страховых компаний — 10 000 рублей + НДС. Участие в конференции для представителей прочих организаций и компаний — 15 000 рублей + НДС за одного делегата, для второго участника — скидка 10%, для третьего участника — скидка 15%.

Регистрация на конференцию производится здесь.