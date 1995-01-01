12 октября в Москве состоится Wonderware Форум 4.0

«Клинкманн СПб» - Wonderware Russia, официальный дистрибьютор ПО компании Schneider Electric под торговой маркой Wonderware, организует и проводит форум по промышленной автоматизации и IIoT - Wonderware Форум 4.0. Форум пройдет в Москве 12 октября 2017 г.

Wonderware Форум 4.0 станет главным мероприятием Wonderware 2017 года и соберет под одной крышей более 250 профессионалов в промышленной автоматизации и IIoT. Ведущие эксперты Wonderware и партнеры Форума - Schneider Electric, «Лаборатория Касперского», Matrikon, Dream Report осветят самые актуальные вопросы в сфере промышленной автоматизации, промышленного интернета вещей и кибербезопасности АСУ ТП.

Специальным гостем Форума станет Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ, который выступит с докладом «Цифровизация IOT- инновации на каждом уровне».

Список основных тем Форума включает «Индустрия 4.0 и место Wonderware в новой цифровой реальности», «Инновационные разработки Wonderware – Унифицированная платформа промышленного интернета вещей System Platform 2017», «Отраслевые решения Wonderware для пищевой индустрии, инфраструктуры и Life Sciences», «Кибербезопасность АСУ ТП».

К участию в обновленном Wonderware Форуме 4.0 на современной площадке в центре Москвы приглашаются все профильные специалисты. Участие в форуме бесплатное, с обязательной регистрацией на сайте мероприятия.

Спикеры Форума: Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ; Андрей Иванов, главный архитектор решений, Wonderware Russia & CIS, Сергей Цветков, директор по развитию, Wonderware Russia & CIS; Алексей Колтунцев, директор по продажам Россия и СНГ, Ocean Data Systems; Константин Шитов, старший менеджер направления Software Eastern Europe Russia & CIS, Schneider Electric; Николай Соболь, менеджер по продукту, Schneider Electric.

Партнеры Форума: Schneider Electric, Kaspersky Lab, Matrikon, Dream Report и Unitronics.

Место проведения мероприятия: DIGITAL OCTOBER, Москва, Берсеневская набережная, 6, стр. 3. Подробная информация о Форуме и программа доступны на сайте мероприятия.