1С проведет 4-й Бизнес-форум 1С:ERP

Фирма «1С» приглашает представителей предприятий и партнеров принять участие в 4-м Бизнес-форуме 1С:ERP, посвященном практике внедрения и развитию «1С:ERP Управление предприятием 2» и других решений и сервисов «1С». Форум пройдет 27 октября 2017 года в Центре Международной Торговли (Конгресс-центр ЦМТ) по адресу: Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4.

Целью форума является обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP» и других решений «1С» для корпоративного сектора, представление новых возможностей платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP», «1С:Управление холдингом», «1С:Документооборот», сервисов «1С», отраслевых и специализированных решений 1С-Совместно.

Мероприятие традиционно вызывает интерес у представителей крупного и среднего бизнеса. В 2016 году в форуме приняли участие более 1500 представителей руководящего состава из 810 организаций и около 1000 подключились к прямой интернет-трансляции.

Среди ключевых докладчиков – директор фирмы «1С» Б.Г. Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы «1С:Предприятие», «1С:ERP» и других прикладных решений и сервисов. Своим опытом внедрения и применения решений «1С» поделятся представители пользователей.

Участники форума смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» – методистам и разработчикам платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP», «1С:Документооборот», «1С:Управление холдингом», разработчикам 1С-совместных решений, а также ознакомиться с опытом реализации проектов, пообщаться с представителями предприятий, обменяться мнениями по вопросам автоматизации бизнеса в ходе прямого общения друг с другом.

К участию в форуме приглашаются представители руководящего состава коммерческих компаний; представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию, бюджетных учреждений и органов власти.

Участие в форуме бесплатное, при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от фирмы «1С». Количество мест ограниченно. Подробная информация и регистрация здесь. http://www.1c.ru/bf.