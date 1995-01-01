В Москве 15 сентября состоится конференция «Перезагрузка 3.0»

Сообщество ИТ-директоров Global CIO объявило о проведении ежегодной осенней конференции «Перезагрузка 3.0.» 15 сентября в Москве.

«Перезагрузка» - это практическая конференция, направленная на повышение уровня владения управленческими навыками и способствующая росту личной и профессиональной эффективности ИТ-руководителя.

В этом году основная тема конференции - «Бизнес и ИТ: вместе нельзя врозь».

Список вопросов, которые будут рассмотрены в рамках конференции, включает такие темы как «Как ИТ-директору управлять потоком входящих запросов от бизнеса, если изменения – это всегда риск и затраты?»; «Как наладить коммуникации с бизнес-подразделениями, чтобы не стать врагом №1?»; «Управление изменениями на практике: типичные ошибки и инструменты преодоления сложностей»; «Как правильно преподнести необходимость изменений и добиться поддержки со стороны руководства и коллег и выстроить процесс согласования»; «Обучение персонала новым технологиям: как преодолеть старые привычки, как "прокачать" команду» и «Анализ эффективности изменений».

Основной своей задачей форума организаторы видят в предоставлении участникам практических инструментов для дальнейшей работы. Именно поэтому докладчики – это действующие ИТ-руководители, которые уже смогли на практике успешно применить эти инструменты и готовы поделиться своим опытом, а также профессиональные консультанты и бизнес-тренеры, специализирующиеся на тематике конференции, которые проведут мастер-классы для закрепления навыков.

Участие платное. Регистрация обязательна. Подробная информация об условиях участия, программа и регистрация размещены на сайте Global CIO.