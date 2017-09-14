Оливер Стоун выступит на Synergy Global Forum в Москве

В ноябре 2017 года в Москву приедет Оливер Стоун – американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий «Оскар», создатель более 25 фильмов. В числе его работ — «Уолл-Стрит» (1987), «Сноуден» (2016). Последняя работа Стоуна — многосерийный фильм «Путин».

Режиссер Оливер Стоун

Стоун едет в российскую столицу, чтобы выступить на Synergy Global Forum — ежегодном событии, которое проводится в Москве уже в третий раз.

Synergy Global Forum состоится в Москве 27-28 ноября, в СК «Олимпийский», и станет самым крупным бизнес-форумом в мире. В событии примут участие более 15000 человек — предприниматели и топ-менеджеры из России, СНГ и Европы.

Зарегистрироваться на форум можно здесь.