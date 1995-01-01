В Москве пройдет конференция «FEKO: Технологии электродинамического моделирования в электронной отрасли»

Компания «Родник», официальный дистрибьютор программных продуктов Altair Engineering приглашает специалистов-радиотехников принять участие в технологической конференции Altair Engineering HyperWorks «FEKO: Технологии электродинамического моделирования», которая пройдет 20 сентября 2017 года в Москве в «Холидей Инн Сокольники» (улица Русаковская, дом 24, метро «Сокольники»).

FEKO – одна из ведущих программных систем электродинамического моделирования, которая использует различные вычислительные методы в частотной и временной областях с возможностью гибридизации для решения широкого круга задач.

К участию в конференции приглашаются руководители и ведущие специалисты конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов и преподаватели высших учебных заведений.

В рамках конференции планируется выступление представителей Altair.

Кимон Афсаридис (Kimon Afsaridis), менеджер по работе с дистрибьюторами, Altair (Греция).

Маркус Шик (Markus Schick), директор по Европе, Altair (Германия).

Ульрих Якобус (Ulrich Jakobus), Вице-президент, Altair (ЮАР).

На конференции планируется порядка 10 докладов. Будут представлены новейшие разработки Altair Engineering в области электродинамического моделирования. С докладами о применении FEKO выступят представители ОКБ Сухого, ИТПЭ РАН, МГТУ им.Баумана, ЮФУ. Участники смогут непосредственно пообщаться с представителями компании Altair Engineering.

Специалистами НПП «Родник» и Altair Engineering планируется проведение мастер-класса.

Участие в семинаре бесплатное, необходимо лишь пройти электронную регистрацию. Для участия в мастер-классе также необходима предварительная регистрация Зарегистрироваться можно на сайте конференции.

Начало конференции в 09:00.

Altair HyperWorks –программная платформа для компьютерного моделирования с открытой архитектурой, основанная на передовых технологиях разработки и оптимизации высококачественных, сверхлегких и инновационных продуктов. HyperWorks содержит лучшие в своем классе инструменты для моделирования, линейного и нелинейного анализа, структурной оптимизации, моделирования динамики и кинематики жидкости и электромагнитного анализа.

Продукты компании Altair доступны для заказчиков благодаря запатентованной системе управления лицензиями, которая позволяет системно использовать весь набор продуктов. Такая модель лицензирования распространяется и на партнерские продукты, объединенные общей динамичной платформой с использованием облачных вычислений.