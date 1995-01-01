Wonderware Форум 4.0 по промышленной автоматизации и IIoT пройдет 12 октября в Москве

«Клинкманн СПб» - Wonderware Russia, официальный дистрибьютор программных продуктов Schneider Electric под торговой маркой Wonderware, организует и проводит форум по промышленной автоматизации и IIoT - Wonderware Форум 4.0.

12 октября ведущие эксперты Wonderware и партнеры Форума - Schneider Electric, «Лаборатория Касперского», Matrikon, Dream Report, Unitronics осветят самые актуальные вопросы в сфере промышленной автоматизации, промышленного интернета вещей и кибербезопасности АСУ ТП.

Специальным гостем Форума станет Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ. Г-н Вандерплаетсе выступит с докладом «Schneider Electric: Цифровизация IOT- инновации на каждом уровне».

На Форуме выступят ведущие разработчики Wonderware из США, Франции и России.

Основные темы Форума: Индустрия 4.0 и место Wonderware в новой цифровой реальности; Инновационные разработки Wonderware – Унифицированная платформа промышленного интернета вещей System Platform 2017; Отраслевые решения Wonderware для пищевой индустрии, инфраструктуры и Life Sciences; Кибербезопасность в промышленной атоматизации.

К участию приглашаются профильные специалисты инжиниринговых компаний, системных интеграторов, конечных заказчиков. Участие в форуме бесплатное, с обязательной регистрацией на сайте мероприятия.

Место проведения Форума: DIGITAL OCTOBER, Москва, Берсеневская набережная, 6, стр. 3.

Подробная информация о Форуме и программа доступны на сайте мероприятия.

Спикеры: Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ; Джон Краевски, директор по управлению продуктами, HMI/Supervisory, Schneider Electric; Дидье Колла, технический директор по продажам в регионе Европа, Schneider Electric Industrial Software; Андрей Иванов, главный архитектор решений, Wonderware Russia & CIS; Сергей Цветков, директор по развитию, Wonderware Russia & CIS; Алексей Колтунцев, директор по продажам Россия и СНГ, Ocean Data Systems; Николай Соболь, менеджер по продукту, Schneider Electric

Партнеры Форума: Schneider Electric, Kaspersky Lab, Matrikon, Dream Report и Unitronics.