Рынок публичных облаков выйдет из состояния хаоса к 2021 году

До 2021 г. на облачном рынке будут сохраняться современные технологические тренды, к этому времени они разовьются до уровня полноценного использования, но более долгосрочный прогноз сегодня делать преждевременно. Такое мнение на конференции CNews «Облака 2017: основные тренды» высказал региональный директор Forrester Research Максим Тамбиев. Сегодня же технологически на рынке публичных облаков, по словам докладчика, «царит хаос».

Среди этих трендов ключевую роль играют увеличение пропускной способности каналов данных, гибкость (программно-конфигурируемые сети, ЦОДы, XaaS) и расширение сферы использования облаков (интернет вещей и проч.). Кроме того, на облачный рынок влияют общие ИТ-тренды. В 2017 г. корпоративная ИТ-инфраструктура подвержена изменениям сразу на трех направлениях. В области инфраструктуры приложений все шире применяются технологии «контейнеров», в разработке – методология DevOps, а в архитектуре приложений – микросервисы.

Несмотря «хаос», рынок сегодня испытывает период «гиперроста» и «гиперпринятия» его бизнес-заказчиками. Максим Тамбиев напомнил, что в прошлом году Forrester Research изменила свой прогноз мирового объема рынка более чем на 15% по сравнению с прогнозом, сделанным в 2015 г. – со $191 млрд до $235 млрд. Российский сегмент растет еще быстрее – более чем на 20%. «При этом физический объем российского облачного рынка был ниже уровня материальности и остается таким в обозримом будущем, – добавил докладчик. – Мы оцениваем его на уровне 0,35% мирового рынка в 2015 году и в 0,4% в 2020 году».

«Наиболее динамичными темпами растет сегмент IaaS, – считает руководитель направления B2B облаков Mail.Ru Group Илья Летунов. – В России темпы его роста превышают среднемировые и достигают 40-50% в год». В финансовом выражении объем сегмента составляет около 6 млрд руб., что соответствует 0,25% мирового объема. В мире к 2020 г. «в облако» будет переведено более половины всех мощностей.

Несмотря на пока еще недостаточное по сравнению с Западом развитие, отечественный рынок облачных услуг эволюционирует и приобретает новые качества. Это, в частности, отметил директор по развитию группы компаний «ИТ-Град» Василий Белов. «Облачные провайдеры в России превращаются из поставщиков отдельных видов услуг в консультантов по инфраструктуре, – сообщил он. – Для удовлетворения потребностей крупных компаний провайдер должен не просто иметь различные виды биллинга, но и предоставлять нетиповые конфигурации услуг».

По мнению заказчика, сегодня это становится одним из ключевых условий для сохранения конкурентоспособности поставщика услуг. И это же повышает интерес к нему со стороны тех заказчиков, которых не устраивают жестко прописанные пакеты крупнейших мировых провайдеров. Также, по мнению докладчика, современный провайдер должен обладать компетенциями по построению гибридной инфраструктуры, поскольку в России наиболее активно развивается именно этот вариант построения облачной инфраструктуры, особенно в секторе enterprise.