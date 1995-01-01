Конференция «Беседа-20» по беспроводным технологиям пройдет в Москве 26-27 октября

CompTek в двадцатый раз соберет на конференцию «Беседа» главных игроков рынка беспроводных технологий. Юбилейное мероприятие пройдет в московском отеле «Radisson Blu Belorusskaya» 26-27 октября 2017 г.

Генеральным спонсором конференции «Беседа-20» выступила компания Cisco. Мероприятие в качестве спонсоров поддержали лидеры отрасли - Ruckus Wireless, Cambium Networks и Siklu.

«Беседа» – старейшая конференция по беспроводным технологиям, сложившийся клуб профессионалов, где можно обсудить главные тренды, узнать о новых решениях от ведущих производителей, расширить круг деловых контактов, открыть новые возможности для роста бизнеса, интересно и с пользой провести два конференц-дня.

Специалисты отмечают, что ключевой тенденцией в области беспроводных сетей передачи данных, в первую очередь Wi-Fi, стало существенное расширение сфер их применения. Если раньше Wi-Fi, как правило, использовался лишь в офисах, отелях и ресторанах, то сегодня проекты реализуются во все в новых и новых областях: объекты транспорта, стадионы, промышленные площадки и пр. Соответствующие проекты (Московское метро, «Казань-Арена» и другие) будут представлены на «Беседа-2017».

Все это очень непростые объекты с точки зрения технических требований, но современные технологии вкупе с грамотным проектированием и построением сетей позволили успешно решить поставленные задачи. Например, на «Казань-Арена» реализовано решение Wi-Fi высокой плотности, способное обеспечить каждого зрителя качественным высокоскоростным каналом беспроводной связи. Такие системы связи особенно актуальны с учетом грядущего Чемпионата мира по футболу.

Одним из драйверов развития беспроводных сетей Wi-Fi является использование средств анализа поведения клиентов в многолюдных местах: торговых центрах, транспортных узлах и пр. Современные решения позволяют отследить появление устройства в зоне обслуживания данной точки доступа, выяснить, что за аппарат используется, когда он впервые появился в данной зоне, как часто возвращается в нее и т. д. На основе данных использования сетей Wi-Fi создаются «карты» движения посетителей, можно выявить наиболее посещаемые зоны или магазины, определять лояльных посетителей, управлять эффективностью рекламных кампаний, отправляя актуальный контент на устройства пользователей.

Темы аналитики Wi-Fi и построения сетей высокой плотности станут одними из ключевых в первый день работы конференции.

На конференции «Беседа-2017» будут рассмотрены актуальные вопросы использования беспроводных технологий передачи данных в операторском сегменте. Второй день конференции откроется круглым столом «Получение частот. Где? Как? Почем?», на котором будут обсуждаться актуальные вопросы использование частотного спектра.

На конференции будут представлены гигабитные беспроводные продукты для нелицензируемого диапазона и решения для агрегации беспроводных каналов. Отдельное внимание планируется уделить практическим аспектам передачи видео с подвижных объектов.

На конференции пойдет разговор о сегодняшнем дне, о перспективах дня грядущего. В рамках конференции будет возможность стать участником диалога, обсудить главные и насущные проблемы рынка беспроводного доступа, порадоваться прорывам и новым громким проектам, обсудить новинки оборудования.

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