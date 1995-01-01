4-й Бизнес-форум 1С:ERP состоится 27 октября в Москве

«1С» приглашает представителей предприятий и партнеров принять участие в 4-м Бизнес-форуме 1С:ERP, посвященном практике внедрения и развитию "1С:ERP Управление предприятием 2" и других решений и сервисов «1С». Форум пройдет 27 октября 2017 года в Центре Международной Торговли (Конгресс-центр ЦМТ) по адресу: Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4.

Целью форума является обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP» и других решений «1С» для корпоративного сектора, представление новых возможностей платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP Управление предприятием, ред. 2.2», «1С:Управление холдингом», «1С:Документооборот», сервисов «1С», отраслевых и специализированных решений «1С-Совместно» и других решений, включая рассмотрение наиболее значимых функциональных возможностей и проектов внедрения на тематических секциях.

Бизнес-форум 1С:ERP проводится «1С» с 2014 года. Мероприятие уже традиционно вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса, количество участников растет с каждым годом. В 2016 году в форуме приняли участие более 1500 представителей руководящего состава из 810 организаций со всей России и ближнего зарубежья и около 1000 подключились к прямой интернет-трансляции. С материалами форума 2016 года и фоторепортажем можно ознакомиться на сайте.

Бизнес-форум 1С:ERP – это уникальная возможность из первых рук узнать о возможностях и преимуществах флагмана продуктовой линейки «1С» – «1С:ERP Управление предприятием 2».

Среди ключевых докладчиков – директор фирмы «1С» Б.Г. Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы «1С:Предприятие», «1С:ERP» и других прикладных решений и сервисов. Своим опытом внедрения и применения решений «1С» поделятся представители пользователей.

Участники форума смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» – методистам и разработчикам платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP», «1С:Документооборот», «1С:Управление холдингом», разработчикам 1С-Совместных решений, а также ознакомиться с опытом реализации проектов, пообщаться с представителями предприятий, обменяться мнениями по вопросам автоматизации бизнеса в ходе прямого общения друг с другом.

К участию в форуме приглашаются представители руководящего состава предприятий: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора, ИТ-директора, технические директора и руководители производств, HR-директора, главные бухгалтеры; представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию, крупных и средних бюджетных учреждений, федеральных, региональных и муниципальных органов власти; представители партнеров фирмы «1С».

Участие в форуме бесплатное, при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от фирмы «1С». Количество мест ограниченно.

Подробная информация о Бизнес-форуме 1С:ERP, предварительная программа и регистрация – на сайте фирмы «1С».