Oracle приглашает на Oracle Cloud Day 2017 в Москве

12:38, Мск 20:10:2017

Oracle объявляет о проведении Oracle Cloud Day 2017, крупнейшей конференции по облачным технологиям и инновационным решениям, 26 октября 2017 года в Москве. На ней будут представлены пути развития технологий Oracle, включающие в себя искусственный интеллект, машинное обучение, чатботы и новые интерфейсы взаимодействия с человеком, а также новые облачные программы и стратегия в России.

Oracle Cloud Day 2017 пройдет под девизом «Будущее уже сегодня». Представители ведущих компаний России познакомятся с инновациями Oracle, которые помогут им использовать облака в российских условиях, узнают о том, как оптимизировать затраты и повысить прибыльность с помощью технологий и облачных решений Oracle, получат глубокое понимание тенденций отрасли. Oracle Cloud Day – это форум для тех, кто заинтересован в получении преимуществ от облачных вычислений, даже если еще не готов полностью перейти в облако.

В программе конференции - новости с крупнейшей международной конференции Oracle OpenWorld 2017, выступления топ-менеджеров ведущих российских компаний, клиентов Oracle, первых лиц Oracle в регионе, среди которых Эндрю Сордам, вице-президент Oracle по направлению Oracle Cloud - IaaS в регионе EMEA, Олег Жуков, региональный директор Oracle в России и СНГ.

«На Oracle Cloud Day в Москве мы планируем рассказать не только об инновациях, которые уже есть в технологиях Oracle и которые успешно используются нашими клиентами в России. Мы хотим представить взгляд Oracle на будущее, рассказать о том, как новые технологии автономных вычислений, искусственного интеллекта, IoT, блокчейна и новые формы интерфейса встраиваются наши облачные предложения и инновационные продукты», - отметил Олег Жуков, региональный директор Oracle в России и СНГ.

Корпорация Oracle, единственная среди облачных поставщиков, предлагает клиентам три разных способа использования этих технологий. Они могут развертываться традиционным образом – на площадке заказчика, с помощью модели Oracle Cloud at Customer, когда он получает все преимущества подписки на облачные сервисы при работе в собственном ЦОД, или задействовать непосредственно публичное облако.

На параллельных сессиях эксперты расскажут о подходах к перемещению в облако производственных нагрузок, обеспечении безопасности и соблюдения законодательных требований. Будет представлен практический опыт освоения сервисов Oracle Management Cloud, возможности использования чат-ботов, нового поколения облачной аналитики, интеграции данных традиционных и облачных сред и др.

Регистрация на конференцию доступна по ссылке.