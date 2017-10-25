Custis представит свои компетенции будущего на CNews Forum 2017

25.10.2017, 17:53 Мск

Российская ИТ-компания Custis примет участие в юбилейном мероприятии «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра», которое состоится 9 ноября в Москве.

В пленарной части генеральный директор и сооснователь Custis Владимир Рахтеенко представит свой список компетенций и ценностей, которые играют ключевую роль при реализации крупных проектов трансформации бизнеса. Его доклад «Гуманитарные компетенции в ИТ» будет посвящен перспективам развития отрасли и связанным с ними изменениям общепринятого представления о работе ИТ-специалистов.

Нынешняя стадия технологического развития практически не ограничивает бизнес в выборе ИТ-инструментария, а рутинные задачи программистов все больше автоматизируются. Корпорации сегодня, скорее, ощущают дефицит новых бизнес-моделей и идей для применения уже имеющихся технологий. Кроме того, растет спрос на сложные концептуальные услуги, организационное проектирование, внедрение социотехнических изменений. Поэтому, по мнению Custis, потенциал развития ИТ-отрасли лежит в области бизнес-анализа, концептуального проектирования и архитектурирования. Для развития новых областей деятельности необходимы компетенции, направленные не столько на решение технологических задач, сколько на работу с бизнес-идеями, коммуникацию со стейкхолдерами и постоянное развитие в быстроменяющихся условиях. Именно такие компетенции создадут эффективный интерфейс взаимодействия между бизнесом и ИТ и сделают возможной реализацию инновационных проектов.

«В прошлом году в докладе "Развивающиеся компании будущего" мы говорили о том, что необходимо пересмотреть традиционные представления об организации бизнеса и взаимодействии компании с высококвалифицированными специалистами. Со стороны сообщества мы увидели интерес к этой теме и особенно к вопросу о новых компетенциях, которые были лишь упомянуты в докладе. В этом году мы решили поделиться с коллегами своими наработками в этой области и подробнее рассказать о нашем понимании будущего профессии», — отметил Владимир Рахтеенко.