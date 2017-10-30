Компания «КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2017

30.10.2017, 18:08 Мск

На стенде все желающие смогут выбрать профессиональный профиль и настроить систему «КонсультантПлюс» под свои персональные задачи, быстро найти ответ на вопрос с помощью особых материалов «КонсультантПлюс» — готовых решений, типовых ситуаций, попробовать другие интересные возможности. Специалисты компании также расскажут о продуктах «КонсультантПлюс» для разных потребностей и целей.

Система «КонсультантПлюс» содержит всю необходимую информацию для профессионалов – бухгалтеров, юристов, специалистов бюджетных организаций, специалистов по закупкам, кадровиков, руководителей. Это все законодательство России, консультации и пошаговые инструкции по решению практических вопросов, огромнейший массив судебной практики, формы и образцы заполнения документов, специальный онлайн-продукт для создания распространенных договоров. Плюс отраслевая, специализированная информация – международное право, документы по строительству, здравоохранению и др.

Система работает онлайн и оффлайн. Прямо из системы можно задать вопрос эксперту сервисного центра или обратиться на линию консультаций.

В основе «КонсультантПлюс» лежат современные программные технологии, которые делают поиск документов быстрым и точным. Понятный и дружественный интерфейс включает множество удобных инструментов, которые экономят время на поиск и анализ информации. Система «КонсультантПлюс» – самая популярная справочная правовая система (по исследованию ВЦИОМ 2016 г.).

Среди посетителей CNews FORUM компания «КонсультантПлюс» также разыграет приз — смартфон Samsung Galaxy S7 Edge