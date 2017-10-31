DocFlow Pro 2017 пройдет 16 ноября в Москве

31.10.2017, 16:12 Мск

16 ноября в Москве пройдет DocFlow Pro – ежегодная конференция об автоматизации управления бизнес-информацией, оптимизации документооборота и интеллектуальной обработке данных для руководителей бизнеса, финансовых и ИТ-отделов, бухгалтерии, ДОУ и других специалистов. Мероприятие начнется в 10 утра в Digital October (Берсеневская наб., д. 6, стр. 3). Участников ждет бизнес-завтрак, обзор российской практики и обсуждение кейсов с крупнейшими участниками рынка.

Среди ключевых тем DocFlow Pro будут подняты вопросы, как эффективно организовать электронный архив в компании, как выстроить юридически значимый электронный документооборот, с чего начать внедрение, как защитить информацию, какие требования законодательства нужно учесть, и многое другое.

В программе мероприятия:

Выступление эксперта компании IDC о перспективах развития электронного документооборота в крупных компаниях;

Мастер-класс по обработке информации и помощью технологий искусственного интеллекта от M-Files – мирового поставщика решений по управлению контентом;

Case-study об оптимизации обработки документов с использованием высокотехнологичных решений: «МОЭК», «СтройТрансНефтеГаз», и другие.

Дискуссия с участниками рынка о юридически значимом электронном документообороте.

Также к участию приглашены компании: «Дикси», МТС, «Почта России», РЖД, «Спортмастер» и другие.

Регистрация на мероприятие – по ссылке.