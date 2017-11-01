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Форум FinCore-2017 состоится 14 ноября в Москве

14 ноября в Москве состоится форум FinCore-2017, на котором лидирующие банки и компании обсудят вопросы преобразования ИТ-ландшафта банка в современное цифровое ядро.

В большинстве банков слои оборудования и систем накапливались год за годом, а теперь тормозят развитие платформы и мешают быстро выводить на рынок новые продукты. Форум FinCore поможет банкам получить ответы на наиболее насущные вопросы ИТ-архитектуры.

Основные темы форума:


  • Как провести ревизию архитектуры, чтобы понять, что надо изменить?
  • Нужны ли банку микросервисы? Как они сочетаются с концепцией SOA?
  • Что делать, если шина передачи данных устарела? Можно ли обойтись вообще без шины?
  • Как быть, если устарела АБС?
  • Централизация, децентрализация или всё вместе? Мейнфреймы или grid?
  • Как создать инфраструктуру для работы с большими данными и нейросетями?
  • Как сделать банк API enabled?

Свое видение современного цифрового ядра представят:


  • Сергей Рябов, главный IT-архитектор, Сбербанк
  • Андрей Попов, CIO, Райффайзенбанк
  • Денис Сотин, CIO, Росбанк
  • Андрей Овсянников, Руководитель блока «информационные технологии», Промсвязьбанк
  • Кирилл Меньшов, Директор по информационным технологиям, Банк «Открытие»

и многие другие.

Предварительная программа и регистрация на сайте форума FinCore.ru