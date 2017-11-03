Oracle презентует новый формат делового форума по стратегиям управления и бизнес-сервисам

03.11.2017, 11:30 Мск

Корпорация Oracle объявляет о проведении делового инновационного форума по стратегиям управления и бизнес-сервисам Oracle Modern Business Forum, который впервые пройдет в Москве 13 ноября 2017 года. На мероприятии, которое представляет собой новый формат хорошо зарекомендовавшей себя серии деловых мероприятий Oracle AppsForum, состоится премьера новых бизнес-решений Oracle специально для России, будут представлены мировые тренды, глобальная стратегия и практика успешных облачных проектов по бизнес-приложениям.

На форум приглашаются генеральные, финансовые, операционные, коммерческие директора, руководители департаментов маркетинга, продаж, обслуживания клиентов, закупок, логистики, директора по персоналу, производству, главные технологи, другие функциональные менеджеры, аналитики и эксперты. Участники смогут узнать, как определить наиболее выигрышную стратегию и пути развития бизнеса при помощи передовых технологий в контексте экономических и социальных реалий.

Мы живем в эпоху революции бизнес-приложений, когда возможности перспективных технологий – искусственного интеллекта и машинного обучения, облаков, прогнозной аналитики, интернета вещей – разбивают стереотипы прежних бизнес-моделей, процессов и решений. Каковы лучшие бизнес-практики новой эры и преимущества для каждой области профессиональных интересов? Программа Oracle Modern Business Forum построена так, чтобы помочь лидерам бизнеса найти ответы на самые актуальные вопросы.

На мероприятии будут представлены новые разработки и функции облачных приложений с использованием искусственного интеллекта (ИИ), анонсированные на международной конференции Oracle OpenWorld всего месяц назад. Гости форума увидят перспективные технологии в действии: в ходе демо-сессий можно будет протестировать сценарии использования решений Oracle для мониторинга транспортных средств и активов на основе технологий Интернета вещей и «умных» чат-ботов, предназначенных для работы HR-отделов. Управление предприятием в эпоху 4-й промышленной революции, трансформация взаимоотношений с клиентами в эпоху инноваций и новые подходы к управлению талантами — эти темы станут ключевыми на параллельных сессиях.

«Премьера нового формата делового форума по стратегиям управления и бизнес-сервисам Oracle Modern Business Forum – исключительно важное событие, — подчеркнул Олег Порецкий, директор департамента бизнес-приложений Oracle в России. – Мы расширяем инвестиции в направление бизнес-приложений в России. Мы уделяем особое внимание как мировым новинкам, так и специальным предложениям для российского рынка, которые отвечают локальным требованиям и позволяют клиентам получить выгоду от использования современных технологий в российских реалиях. На Oracle Modern Business Forum мы расскажем, какие возможности открывает революция в области бизнес-приложений для наших клиентов в России».

В качестве докладчиков приглашены первые лица Oracle в регионе, руководители разработки бизнес-приложений из штаб-квартиры Oracle, эксперты глобальных консалтинговых компаний, топ-менеджеры российских предприятий, выбравших облачные сервисы и бизнес-приложения Oracle, в том числе Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), авиакомпания «Волга-Днепр» и другие. Деловой форум охватит все ключевые отрасли: телеком, розничную торговлю и дистрибуцию, финансовый сектор, транспорт и грузоперевозки, энергетику и ЖКХ, нефтегазовую промышленность, горнодобывающую, металлургическую и химическую отрасли, пищевую промышленность и сельскохозяйственную отрасль.

Регистрация на деловой форум по ссылке.