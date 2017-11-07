Эксперты группы ЛАНИТ расскажут на CNews Forum 2017 как повысить эффективность предприятия

07.11.2017, 16:56 Мск

Эксперты компаний «ЛАНИТ-Интеграция» и «ЛАНИТ Омни» (входят в группу ЛАНИТ) выступят на одном из наиболее значимых ежегодных мероприятий ИТ-отрасли «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра», которое состоится 9 ноября 2017 года и стратегическим партнером которого традиционно выступил ЛАНИТ.

В рамках мероприятия представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, независимые эксперты и аналитики примут участие в дискуссии о том, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы.

Заместитель технического директора компании «ЛАНИТ-Интеграция» Евгений Зубов расскажет о применении гибкой методологии разработки Agile в проектировании. Из доклада эксперта можно будет узнать о том, как посчитать все необходимое: от аренды виртуальных мощностей и лицензий до ресурсов супервычислителя, а также почему хранить результаты труда в Agile безопаснее по сравнению с традиционными методами. Послушать выступление Евгения Зубова и задать ему вопросы можно будет в 16:15 в секции «Облачные технологии».

Доклад генерального директора «ЛАНИТ Омни» Максима Захира будет посвящен использованию BigData в ритейле. В рамках работы секции «Розница» (зал «Чехов») эксперт ответит на вопрос, как сделать так, чтобы большие данные были реальным средством повышения эффективности торгового предприятия. Послушать Максима Захира можно будет в 16:00.

В рамках CNews Forum 2017 будут работать стенды «ЛАНИТ-Интеграции» (№19) и «ЛАНИТ Омни» (№6). На стенде «ЛАНИТ-Интеграции» можно будет узнать об ИТ-продуктах компании и принять участие в викторине. После окончания CNews Forum 2017 среди участников будут разыграны три ноутбука IRBIS NB28 (10,1").