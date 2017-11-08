RedSys представит свои решения на CNews Forum 2017

08.11.2017, 15:00 Мск

RedSys примет участие в крупнейшем российском ИТ-форуме CNews Forum «Инновационные технологии завтра», который будет проходить 9 ноября 2017 года в Москве, отель «Рэдиссон Славянская». Вниманию участников мероприятия будут представлены специализированные отраслевые решения компании, а ведущие специалисты RedSys расскажут о возможностях применения современных технологий для решения задач бизнеса.

В рамках форума о революционных способах обработки данных расскажет Николай Кузнецов, заместитель директора центра отраслевых и бизнес-решений RedSys. Презентация его доклада «Проблема роста объема данных и решение вопроса их обработки с помощью открытых технологий» пройдет в зале «Толстой», секция «Госсектор», в 16:40. Участники познакомятся с реальными кейсами применения современных технологий для анализа разнородных данных и принятия решений на стыке сегментов BigData и IoT.

В течение всего дня будет работать стенд RedSys, расположенный в зале «Мусоргский». Сотрудники компании презентуют готовые продукты в сферах безопасности и управления доступом, видеоидентификации и биометрии. Кроме этого гостям форума будут представлены решения в таких областях, как BigData, управление имущественным комплексом, управление мобильными бригадами, управление коммерческой недвижимостью, управление закупками, ТОиР, управление надежностью и BPM. В секторе импортозамещения пройдет демонстрация платформы Х360, отвечающая запросу большинства отечественных компаний на ИТ-инструменты типа ERP и CRM.

«На крупных ИТ-мероприятиях, как CNews Forum, мы имеем возможность рассказать о своем опыте и обсудить с заказчиками их бизнес-задачи. В этому году мы поделимся своими наработками в области использования информации из разных источников и создания ценностей для бизнеса и государственных структур. Новые технологии должны быть эффективными, помогать организациям работать лучше, и у нас есть решения, которые помогают достичь поставленных целей», — отмечает Николай Кузнецов.

RedSys выступит одним из спонсоров CNews Forum. По предварительным данным форум посетят более 1500 участников, в числе которых предприниматели, представители госструктур, ИТ-компании и независимые эксперты.