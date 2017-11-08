Unify выступает генеральным партнером CNews Forum 2017

08.11.2017, 11:57 Мск

Unify (бренд компании Atos в области программного обеспечения и коммуникационных услуг) выступила генеральным партнером CNews Forum 2017.

Десятый юбилейный CNews Forum соберет более 1500 экспертов ИТ, среди которых ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».

В первой части форума состоится общее пленарное заседание, разделенное на три сессии: «Технологии», «ИТ в бизнесе» и «Цифровая экономика». В рамках сессии «Технологии» Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ, выступит с докладом «Будущее корпоративных коммуникаций: взгляд компании Unify», в котором представит тенденции развития коммуникационных услуг, сервисной модели вокруг технологий Unify, цифровой трансформации и другие ключевые для отрасли тренды.

На стенде Unify будут представлены передовые технологические решения Circuit, OpenScape ContactCenter, линейка настольных телефонов OpenScape DeskPhones CP. Участники форума смогут протестировать новый диспетчерский пульт Xpert 6010pV1R1 с обновленным процессором и расширенной памятью, встроенным микрофоном с индикацией активности для громкой связи, индикатором вызова на корпусе, возможностью настройки индикатора и поддержкой выделенного разъема для подключения гарнитур.

Также на стенде будет представлена система мониторинга инфраструктуры сети на одной платформе OpenScape Fault Management, которая позволяет отслеживать и обрабатывать любые системные сообщения и ошибки.

Точки контакта с Unify: CNews Forum 2017, отель «Рэдиссон Славянская», Москва, площадь Европы, д. 2; стенд Unify №4; пленарное заседание, конференц-зал (08.00 - 09.00 регистрация, 09.00 начало работы пленарного заседания; 09.20 - 09.35 «Будущее корпоративных коммуникаций: взгляд компании Unify», Размахаев Сергей, Генеральный директор Unify в России и странах СНГ).