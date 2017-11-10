В Санкт-Петербурге состоится семинар «Технологии QNX и КПДА в России»

10.11.2017, 14:46 Мск

Ежегодный осенний семинар «Технологии QNX и КПДА в России», посвященный основным тенденциям развития и возможностям платформ реального времени QNX и КПДА, состоится 23 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге. Организаторы мероприятия, - компании «СВД Софтвер», платиновый дистрибьютор ОСРВ QNX в Российской Федерации, странах СНГ и Балтии, и «СВД Встраиваемые Системы», разработчик защищенных ОСРВ семейства КПДА. На семинаре будут представлены доклады и мастер-классы по развитию и практическому использованию технологий QNX и КПДА.

В выставочной зоне ведущие специалисты компаний СВД продемонстрируют последние разработки в области программных и программно-аппаратных платформ, такие как отечественная ЭВМ ПК-ВМ8 («Моноблок-ВМ8») на базе микропроцессора 1890ВМ8Я разработки ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»; ВК Эльбрус 401-PC на базе микропроцессора Эльбрус-4С, ВК Эльбрус 101-PC на базе микропроцессора Эльбрус-1С+ разработки АО "МЦСТ" под управлением ЗОСРВ «Нейтрино-Э»; контроллер для промышленной автоматизации LPBS-7-M разработки компании ЭЛНА под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»; процессорный модуль Салют-ЭЛ24ПМ1 с отладочным модулем Салют-ЭЛ24ОМ1 и отладочный процессорный модуль Салют-ЭЛ24Д1 на базе микропроцессора 1892ВМ14Я (Мультком-02) разработки АО НПЦ «ЭЛВИС» под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»; отладочный процессорный модуль NVCom-02TEM-3U на базе микропроцессора 1892ВМ10Я (Навиком-02Т) АО НПЦ «ЭЛВИС» под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»; планшетный компьютер для спецприменений ОНИКС08 разработки ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»; система диспетчерского контроля и управления (СДКУ) «Фокус», установленная на доверенной платформе Kraftway KWBS N2930 с интегрированным АПМДЗ разработки Фирма «АНКАД»; пакет интеграции АПКДЗ "Тверца Зетта-М" разработки ЗАО НИИ ЦПС с ЗОСРВ «Нейтрино»; сертифицированные средства антивирусной защиты и межсетевого экранирования; масштабируемая мультидисплейная система визуализации под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»; комплект программного обеспечения для работы с электронной картографической информацией; макетно-отладочное устройство на базе микропроцессора 1906ВМ016 с ядром SPARC LEON4 V8 разработки АО «НИИЭТ».

Участие в семинаре бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте.

С программой семинара можно ознакомиться на этой странице.