«Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «ИТ в торговле»

13.11.2017, 16:54 Мск

«Первый ОФД» удостоен премии CNews AWARDS в номинации «ИТ в торговле». Церемония награждения состоялась в рамках крупнейшего российского форума в сфере информационных технологий – CNews Forum 2017, который прошел в Москве в десятый раз.

Проект «Первого ОФД» – «Решение оператора фискальных данных для ритейла», набрал наибольшее количество голосов среди представителей бизнес-структур, аналитиков и независимых экспертов. В онлайн-голосовании во время мероприятия приняли участие около 1500 гостей форума.

Оператор фискальных данных «Первый ОФД» занял одну из лидирующих позиций на новом рынке. На сегодняшний день около трети всех фискальных чеков в России передано через «Первый ОФД» – всего свыше 5 млрд. Компании доверяют крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, такие как Роснефть, Магнит, Х5 Retail Group, Вымпелком, Ашан, KFC, Rendez-Vous, Эльдорадо, Спортмастер, а также более 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

Директор по развитию бизнеса «Первого ОФД» Максим Ларькин отметил: «Для нас большая честь стать лауреатом премии «ИТ в торговле». Полученная награда – это результат совместной продуктивной работы команды, клиентов и партнеров компании. Первый ОФД уже во второй раз принимает участие в CNews Forum. Площадка ежегодно собирает крупнейших представителей ИТ-рынка. Многие решения, о которых говорим сегодня, завтра станут для нас реальностью».

Оператором фискальных данных «Первый ОФД» в числе первых была реализована возможность регистрации касс в Федеральной налоговой службе через личный кабинет клиента.

Компания стремится делать свои сервисы максимально удобными, на текущий момент выпущено два мобильных приложения, работающих на iOS и Android, – для клиентов («Бизнес-Помощник») и агентов («Агент 1-ОФД»). «Бизнес-помощник» позволяет в режиме реального времени контролировать продажи и следить за статусом работы касс. Приложение «Агент 1-ОФД» собирает заявки клиентов на оказание услуг – настройка кассы, замена фискального накопителя, регистрация кассы в ФНС, исправление ошибки в работе ККТ и многое другое.