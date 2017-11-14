«Галактика» представила развитие цифровых предприятий на CNews Forum 2017

14.11.2017, 16:54 Мск

«Галактика» приняла участие в ежегодном мероприятии «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра», прошедшего 9 ноября 2017 года, в качестве партнера цифровой экономики.

В рамках пленарного заседания форума состоялось выступление члена правления корпорации «Галактика» Сергея Петрова о цифровой трансформации в эпоху новой экономической реальности, а также о глобальных и локальных трендах цифровой России.

Цифровизация российской экономики становится важным источником долгосрочного экономического роста страны, а потенциальный эффект ее внедрения для ВВП к 2025 году может достичь 4,1-8,9 трлн руб.

Важное место среди источников прироста за счет цифровизации занимают: повышение эффективности рынка труда, оптимизация производственных и логистических операций, повышение производительности оборудования, повышение эффективности НИОКР и разработки продуктов. «Эти задачи могут быть реализованы с помощью программных продуктов корпорации «Галактика», которые по своим возможностям полностью отвечают потребностям сектора производственной экономики», – отметил Сергей Петров.

В ходе официальной программы форума «РЖД» и корпорация «Галактика» заключили соглашение о сотрудничестве в области информатизации, направленное на реализацию стратегии импортозамещения зарубежного программного обеспечения в интересах «РЖД».

Также на полях мероприятиях был подписан договор о стратегическом партнерстве между корпорацией «Галактика» и компанией «Юнидата». В рамках сотрудничества запланировано значительное расширения функционала программных платформ обеих компаний. Система управления данными дополняет системы планирования и управления ресурсами предприятия, производством и производственными активами, позволяя представить на рынке комплексные решения, ориентированные на выполнение широкого спектра задач.