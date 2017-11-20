«КонсультантПлюс» представил последние разработки на CNews Forum 2017

20.11.2017, 10:10 Мск

«КонсультантПлюс», разработчик популярной справочной правовой системы «КонсультантПлюс», приняла участие в ежегодном мероприятии «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра».

Компания выступила информационным партнером форума и представила на выставке последние разработки в системе. «КонсультантПлюс» также выступила спонсором розыгрыша приза – смартфона Samsung Galaxy.

Система «КонсультантПлюс» содержит всю необходимую информацию для профессионалов. Это законодательство, судебная практика России, и разъяснения по применению их на практике. И еще различные удобные сервисы, например, по созданию договоров. Вся информация представлена в удобной программной оболочке. В системе множество инструментов для поиска и анализа информации по вопросам специалистов.

Система работает и офлайн, и онлайн. Прямо из системы можно задать вопрос эксперту сервисного центра или обратиться на линию консультаций.

У «КонсультантПлюс» есть удобное мобильное приложение «Основные документы». Оно поможет найти основные правовые акты или справочную информацию, если под рукой нет основной системы. Приложение бесплатное и доступно для платформ iOS и Android.