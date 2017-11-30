Мероприятие SafePitch по теме охраны и безопасности труда пройдет в технопарке «Сколково»

30.11.2017, 11:42 Мск

5 декабря в Технопарке «Сколково» разработчики смогут представить свой новый технологичный проект, эксперты смогут оценить его актуальность, а представители промышленности - возможность и необходимость его внедрения на своих производственных площадках.

SafePitch - это серия бизнес мероприятий, в ходе которых компании, предприниматели и разработчики могут представить современные проекты в сфере охраны труда и безопасности производства, готовые к внедрению на российский рынок.

Модератором мероприятия станет вице-президент Ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон» Павел Косырев.

Встречи будут проходить ежемесячно. Тема первой - «Развития цифровых технологий в сфере безопасности труда».

Свои инновационные проекты представят пять резидентов «Сколково».

«Иторум ЭмАр» – комплекс информационной поддержки на основе технологий дополненной реальности, состоящий из промышленных очков дополненной реальности и программного обеспечения, позволяющего визуализировать порядок выполнения технологических операций (производство, ТОиР, регламентные работы).

«КВАЗАР» – ЭСМО-электронная система медицинских осмотров, которая полностью автоматизирует процесс медицинского освидетельствования.

«Визитек» – интегрированная система обеспечения безопасности работ (ИСОБР) на базе единой информационной платформы для повышения эффективности управления процессами QHSE (Quality,Health, Safety&Environment).

«СИПИЭС ЛАБ» – CPS Wearables, комплексное решение на базе носимых устройств, сенсоров и индустриальной платформы интернета вещей, осуществляющее трекинг перемещений и контроль входа в опасные и запрещенные зоны, наличия СИЗ, физического состояния работника.

«Логос-Агентные технологии» – тренажерные комплексы для повышения безопасности работ участников транспортной инфраструктуры: водителей, операторов карьерной техники и машин, машинистов поездов, диспетчеров.

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор ИТ кластера Фонда «Сколково», отметил: «Для "Сколково" подобная инициатива крайне важна, и мы ее, безусловно, поддерживаем по целому ряду причин: охрана труда – это та область, где внедрение новых цифровых решений принесет не только значительный прямой экономический эффект, но и поможет сберечь здоровье и жизни наших людей. Нам также приятно отметить, что Фонд Сколково" помог объединить целый ряд компаний-участников и их решений в единый стек технологий. Также мы выполняем роль «мостика» между бизнесом и государством, помогая развивать поле регуляторных и нормативных документов параллельно с развитием технологий».

Экспертами SafePitch выступят представители крупнейших производственных компаний, принимающие решения по вопросам обеспечения безопасных условий труда. Среди них директор департамента промышленной безопасности и охраны труда ГМК «Норильский никель» Игорь Рахимов, директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности «РУСАЛ» Иван Ребрик, начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды «Зарубежнефть» Елена Компасенко, заместитель директора по производственным операциям «СУЭК» Владимир Лисовский, директор по развитию проектов Фонда «Сколково» Сергей Шубин, директор по безопасности производства «ОМК» Михаил Козлов.

План мероприятия:

14:15 – 14:30 Сбор экспертов

14:30 – 15:00 Экскурсия для экспертов

15:00 – 16:15 Презентация участников. Часть 1

16:15 – 16:30 Перерыв

16:30 – 17:30 Презентация участников. Часть 2

17:30 – 18:00 Нетворкинг

Дата и место проведения: 5 декабря, инновационный центр «Сколково», Технопарк. Большой бульвар, д. 42, к.1.

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