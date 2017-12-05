Компания «Синимекс» приняла участие в CNews Forum 2017

05.12.2017, 18:02 Мск

Компания «Синимекс» традиционно приняла участие в «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра».

Директор по развитию бизнеса Илья Фридман выступил в пленарном заседании мероприятия с докладом «Разработка в эпоху Digital», в котором рассказал о возможных путях развития ИТ-систем, рынка и технологий в ближайшие годы, представил прогноз по рынку сервисных услуг, рассмотрел направления развития Open API и осветил перспективы машинного обучения, роботизации и других технологических трендов.

Компания «Синимекс» также приняла участие в выставке Форума: представила инновационные программные решения и успешные кейсы. За 20 лет успешной деятельности компания обрела безупречную репутацию надежного разработчика ИТ-решений.

Специалистами «Синимекс» реализованы десятки сложнейших проектов в крупнейших финансовых учреждениях России и международных производственных компаниях. На выставке были представлены истории успеха в сфере проектирования архитектуры интеграционных решений, разработке заказных решений и внедрении собственных разработок в финансовом секторе.

CNews Forum традиционно стал площадкой для интересного профессионального общения и обсуждения возможности совместных инновационных проектов.