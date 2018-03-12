Приглашение на конференцию «Блокчейн в государственных организациях – реальные шаги от модного тренда к практическому применению»

Группа компаний «Программный Продукт» и издательство CNews, при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ приглашают 12 апреля принять участие в международной конференции «Блокчейн в государственных организациях – реальные шаги от модного тренда к практическому применению».
В рамках мероприятия участников ожидает:
Участников конференции ждут технологические кейсы от лидеров отрасли (IBM, Битфьюри, XDSoft), презентация от компании SEC Consult на актуальную тему, связанную с информационной безопасностью ICO, видеомост с международными экспертами из Австрии и Венесуэлы на тему введения государством оборота криптовалют и многое другое.
В мероприятии примут участие представители государственных органов власти, общественных организаций и крупных компаний, среди них: Минкомсвязь, ЦБ, Сбербанк, Минфин, ФИСП, ТПП РФ, Аэрофлот, IBM, Битфьюри, SEC Consult и другие.
Участие в мероприятии бесплатное при одобрении предварительной регистрации. Запрос на регистрацию можно отправить по адресу info@ppr.ru.