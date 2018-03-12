Приглашение на конференцию «Блокчейн в государственных организациях – реальные шаги от модного тренда к практическому применению»

12.03.2018, 12:06 Мск

Группа компаний «Программный Продукт» и издательство CNews, при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ приглашают 12 апреля принять участие в международной конференции «Блокчейн в государственных организациях – реальные шаги от модного тренда к практическому применению».

В рамках мероприятия участников ожидает:

Презентация аналитического исследования CnewsAnalytics «Перспективы использования блокчейн в государственных органах» (все участники получат материалы исследования). Демонстрация и обсуждение реальных проектов на технологии блокчейн в государственных органах РФ. Дискуссия по нормативным и юридическим аспектам внедрения решений на основе технологии блокчейн с экспертами из Ernst & Young. Мастер-класс от ведущего российского эксперта в области информационной безопасности на тему «Почему не стоит бояться за данные, используя блокчейн». Презентация возможностей использования технологии блокчейн в одной из крупнейших авиакомпаний мира Ответы на актуальные вопросы от регуляторов рынка и представителей Торгово-промышленной Палаты РФ.

Участников конференции ждут технологические кейсы от лидеров отрасли (IBM, Битфьюри, XDSoft), презентация от компании SEC Consult на актуальную тему, связанную с информационной безопасностью ICO, видеомост с международными экспертами из Австрии и Венесуэлы на тему введения государством оборота криптовалют и многое другое.

В мероприятии примут участие представители государственных органов власти, общественных организаций и крупных компаний, среди них: Минкомсвязь, ЦБ, Сбербанк, Минфин, ФИСП, ТПП РФ, Аэрофлот, IBM, Битфьюри, SEC Consult и другие.

Участие в мероприятии бесплатное при одобрении предварительной регистрации. Запрос на регистрацию можно отправить по адресу info@ppr.ru.