3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля

27.03.2018, 16:30 Мск

CNews (холдинг РБК) совместно с организаторами выставки TransRussia/TransLogistica, проводит в Москве 3-ю Конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике». Целью данной конференции является обсуждение наиболее актуальных вопросов оптимизации и автоматизации логистических бизнес-процессов, путем внедрения современных IT-решений.

Вопросы, которые мы обсудим на конференции:

Какие современные IT- продукты/разработки помогают решать задачи оптимизации затрат и повышения качества обслуживания? Что наиболее востребовано отраслью сегодня? От каких технологий возможно наибольшее снижение себестоимости перевозок? Всё ли нужно автоматизировать? На что обратить внимание. Как оценить эффективность внедрения IT на транспорте и в логистике? Что ждет рынок IT в транспортной отрасли в конце 2018– начале 2019 гг.?

Участники: руководители и сотрудники ИТ-отделов транспортно-логистических компаний, представители ИТ-компаний.

Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3. Дата и время: 17 апреля 2018, 15:00 – 18:00.

Структура конференции: 1 часть – доклады, 2 часть – дискуссия.

В конференции примут участие: Захаров Максим, директор по информатизации и технологическому обеспечению АО «РЖД Логистика»; Урьяс Вадим, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Первая грузовая компания»; Головатый Артём, директор по информационным технологиям, Управляющая компания T.A.Management, UCL Holding; Зотов Алексей, заместитель директора департамента управления проектами, Аэрофлот; Веселов Роман, IT директор, «ТрансКонтейнер»; Малахов Дмитрий, руководитель отдела программного обеспечения, Modul Co Ltd; Рыстенко Михаил, директор по информационным технологиям, TRASCO; Головин Леонид, директор по ИТ, Globaltrans Investment Plc.

TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В выставке 2017 приняли участие 345 компаний из 27 стран мира, национальные экспозиции представили компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии. Посетили 14 745 специалистов из 76 регионов России - представители производственных и торговых предприятий, транспортно-логистических компаний.

Международная выставка поддерживается Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и строительству, Правительством Москвы.