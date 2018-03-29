На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем

29.03.2018, 14:00 Мск

19 и 20 апреля 2018 г. в Кисловодске состоится первая на Кавказе межрегиональная конференция по информационной безопасности «Электронный регион: территория безопасности». Конференция проводится при поддержке министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Новый проект объединит представителей органов исполнительной власти, регуляторов (ФСТЭК и Роскомнадзор) Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов и ведущих отечественных разработчиков решений по защите информации. Организационным партнером конференции выступает компания «Инфотекс». Помимо «Инфотекс» свои последние разработки представят компании «Ростелеком», «Лаборатории Касперского», «Актив-софт», «Конфидент», «Мой Офис», КСБ-софт», «ТОНК», «Русбитех», «Связь Инжиниринг», «Positive Technologies» и другие. Ключевой темой обсуждения станут актуальные аспекты работы в рамках 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской федерации».

«Тематика защиты информации в условиях цифровизации становится не просто актуальной, а остро актуальной. И с той степенью ответственности за информационную безопасность, которая лежит на властных структурах, может сравниться разве что банковская сфера. Участники конференции "Электронный регион: территория безопасности" понимают: мы отвечаем за защиту важнейшей информации, и без совместных усилий, без совместной работы и поиска общих, постоянно развивающихся подходов обеспечить "электронную" безопасность не получится», – сказал Виталий Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

«Северный Кавказ относится к тем российским регионам, где вопросу защиты информации уделяется особое внимание. Наша цель – объединить усилия отечественных разработчиков для максимально эффективной работы ИБ в СКФО и мы надеемся, что конференция "Электронный регион: территория безопасности" станет тем инструментом, который поможет в ее достижении», – отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании Инфотекс, организационного партнера конференции.

Регистрация участников осуществляется на официальном сайте Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края www.stavminprom.ru/forum2018/. Заявки на регистрацию принимаются до 9 апреля 2018 г.