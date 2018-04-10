SAP Forum 2018, крупнейший IT-форум в России, посвященный инновационным технологиям в бизнесе, пройдет с 11 по 12 апреля в Москве

10.04.2018, 12:05 Мск

11 апреля для клиентов, партнеров и экспертов SAP пройдет SAP Forum 2018, самый масштабный ежегодный бизнес-форум SAP в СНГ. SAP Forum 2018 - это два дня обмена опытом и практических тренингов, общения с экспертами со всего мира и топ-менеджерами крупнейших российских компаний, таких как Ростелеком, Сбербанк, Норникель, НЛМК, Сургутнефтегаз и многих других. Более 6 тыс. участников соберутся в Москве, чтобы обсудить, как новейшие технологии влияют на эффективность бизнеса. Лидеры рынка из разных отраслей расскажут об инновационных кейсах и технологических решениях, которые они используют, чтобы быть на шаг впереди конкурентов.

9 параллельных сессий охватят все ключевые бизнес-процессы: планирование, финансы, управление рисками, логистикой и складом, закупки, производство, кадры, управление взаимоотношениями с клиентами. Для участия в SAP Forum необходимо пройти регистрацию.

12 апреля впервые в России SAP представит технологическую конференцию SAP Digital Exchange, в ходе которой специалисты SAP поделятся своим опытом применения новейших технологий. Большие данные, машинное обучение, блокчейн, интернет вещей, облачные технологии, SAP S/4HANA – станут темами тренингов-практикумов от экспертов. Конференция SAP Digital Exchange будет интересна консультантам и экспертам SAP, которые смогут максимально углубиться в технологии, узнать о реальном опыте внедрения проектных команд, а также задать вопросы специалистам, занятым в разработке ключевых технологических решений SAP.

Мероприятие пройдет на ВДНХ в Павильоне 75.

Подробная программа доступна по ссылкам: SAP Forum SAP Digital Exchange

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