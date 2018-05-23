Zecurion покажет новые продукты для защиты от внутренних угроз на ITSF 2018

23.05.2018, 14:55 Мск

Zecurion, российский разработчик решений по информационной безопасности, золотой спонсор всероссийской конференции ITSF 2018, познакомит посетителей мероприятия с возможностями новых версий продуктов классов DLP (Data Loss Prevention) и PAM (Privileged Access Management).

Компания представит свой флагманский продукт — Zecurion DLP 8.0 с современным веб-интерфейсом, встроенной системой поведенческого анализа (UBA) и аналитическими инструментами для расследования инцидентов. Также будет показан обновленный Zecurion PAM, который контролирует подключения по протоколам RDP, SSH, HTTP/HTTPS и ведет запись всех действий привилегированных пользователей, в том числе видео, что позволяет в дальнейшем воспроизводить сессии и расследовать инциденты. Познакомиться с особенностями работы программных продуктов можно будет на полнофункциональном стенде компании в демонстрационной зоне мероприятия.

Также эксперты Zecurion прочитают на форуме несколько докладов об угрозах со стороны привилегированных пользователей, инновационных инструментах предотвращения утечек, а также о возможностях использования DLP-систем в рамках центров мониторинга и реагирования (SOC). На пленарной секции генеральный директор компании Алексей Раевский расскажет об угрозах, сопутствующих развитию цифровой экономики.

ITSF — одно из наиболее значимых событий в отрасли информационных технологий и кибербезопасности. Мероприятие ежегодно собирает тысячи ИТ- и ИБ-специалистов со всей России для установления продуктивных контактов и демонстрации новейших разработок отечественных и зарубежных вендоров. Цель форума — формирование дружеской коммуникативной среды для профессионалов, обладающих уникальной квалификацией, c большим практическим опытом в области цифровых технологий, информационной безопасности и big data.