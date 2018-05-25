«Ленполиграфмаш» и 1С расширяют стратегическое партнерство

25.05.2018, 13:59 Мск

На Петербургском международном экономическом форуме холдинг «Ленполиграфмаш» и 1С договорились о расширении сотрудничества в области разработки информационных систем для управления производственными предприятиями. Документ подписали генеральный директор холдинга «Ленполиграфмаш» Кирилл Соловейчик и директор 1С Борис Нуралиев.

В рамках подписанного в 2016 г. соглашения на базе холдинга «Ленполиграфмаш» был создан Центр Превосходства в области разработки и производства систем производственного планирования и диспетчеризации (APS/MES- систем).

За два года при участии Центра Превосходства были существенно расширены функциональные возможности подсистемы управления производством флагманского решения от 1С – «1С:ERP Управление предприятием 2», в части APS/MES функционала. Разработана новая редакция программного продукта «1С:MES Оперативное управление производством». Реализованы масштабные проекты подготовки кадров для управления производственными предприятиями, в т.ч.: создан класс интерактивного обучения со стойками от ведущих производителей, ведется разработка программного обеспечения по интеграции данного оборудования с программами 1С; для обучения кадров в условиях действующего производства открыта Лаборатория совершенствования производственных процессов с применением решений «1С:MES Оперативное управление производством» и «1С:ERP Управление предприятием 2»; кафедра «Ленполиграфмаша» «Процессы управления наукоемкими производствами» при Институте передовых производственных технологий СПбПУ в 2018 г. выпустила первых магистрантов.

Учитывая успешный опыт сотрудничества, партнеры приняли решение распространить положения Соглашения о стратегическом партнерстве от 16 июня 2016 г. на область разработки и производства систем управления инженерными данными и жизненным циклом изделия (PDM/PLM). «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» и «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 3» – отраслевые решения 1С, предназначенные для автоматизации процессов конструкторско-технологической подготовки производства. Центру Превосходства предстоит принять на себя задачи по развитию и поддержке этих программных решений.

Кирилл Соловейчик, генеральный директор холдинга «Ленполиграфмаш», сказал: «Основными вызовами, встающими перед промышленными предприятиями в связи с наступлением новой технологической революции, считаются существенное повышение наукоемкости и сложности разрабатываемой продукции на фоне сокращения времени для вывода этой продукции на рынок. Основываясь на успешном опыте повышения эффективности производственной части промышленных предприятий с помощью программных продуктов разрабатываемых нами совместно с компанией 1С, считаю важным развивать это сотрудничество в направлении формирования единого инженерного промышленного контура нового типа, основанного на самых передовых технологиях. Следующим шагом станет создание программного продукта управления жизненным циклом наукоемкой продукции. Во взаимодействии с программным обеспечением планирования и диспетчеризации производства блок управления жизненным циклом изделия позволит отечественным предприятиям уверенно отвечать технологическим вызовам современной эпохи».

Борис Нуралиев, директор 1С, сказал: «Решения для автоматизация производства – одно из ключевых направлений нашего бизнеса. Важным связующим звеном между конструкторами, технологами и другими сотрудниками производственных предприятий, использующих наши ERP-решения, являются информационные инструменты для управления инженерными данными. Поэтому одна из приоритетных для нас задач – создание PDM/PLM решения нового поколения на платформе "1С:Предприятие 8.3" с широкими интеграционными возможностями. Создавать такое решение мы планируем совместно с нашим многолетним партнером – холдингом «Ленполиграфмаш», обладающим успешным опытом разработки, поддержки и внедрения совместных с "1С" MES/APS-систем, а также собственной производственной базой для обкатки нового продукта в боевых условиях».