НСХ и 1С заключили соглашение о сотрудничестве

25.05.2018, 10:38 Мск

На Петербургском международном экономическом форуме Национальный Союз Хлебопечения и 1С договорились о сотрудничестве по развитию и продвижению отраслевых ERP–решений 1С на предприятиях хлебопекарной и кондитерской промышленности. Свои подписи под меморандумом о сотрудничестве поставили Юрий Мугандин, генеральный директор КБК «Черемушки», учредителя Национального Союза Хлебопечения, и директор 1С Борис Нуралиев.

Национальный Союз Хлебопечения – новая организация, созданная с целью объединения ведущих предприятий отрасли для аккумулирования и тиражирования лучших отраслевых практик управления, подходов к организации основных процессов предприятий, унификации взаимодействия, обмена технологическим и методологическим опытом. Планируется, что членами нового союза станут все основные предприятия хлебопекарной и кондитерской промышленности России.

1С совместно с партнерами более 10-ти лет выпускает отраслевые ERP – решения для автоматизации предприятий хлебопекарной и кондитерской промышленности. В 2017 г. был выпущен новый отраслевой программный продукт «1С:Хлебобулочное и кондитерское производство 2». При разработке был учтен опыт, накопленный при внедрении и эксплуатации ранее выпущенных решений более чем на 150 предприятиях отрасли. Первым пользователей нового продукта стал КБК «Черемушки» — один из ведущих комплексов московской пищевой отрасли, который занимается разработкой рецептуры, производством и реализацией хлебобулочных, кондитерских изделий и тортов. Комбинат «Черемушки» является учредителем Национального Союза Хлебопечения и в настоящий момент ведет программу проектов внедрения нового отраслевого ERP – решения 1С.

Для координации усилий Национального Союза Хлебопечения и 1С в области повышения эффективности деятельности предприятий хлебопекарной и кондитерской промышленности, в рамках Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение, в соответствии с которым планируется: анализировать опыт использования на предприятиях – членах союза решений 1С с целью их дальнейшего развития; проводить мониторинг, анализ и взаимный обмен информацией по структуре функционального спроса на рынке систем автоматизации класса ERP предприятий хлебопекарной и кондитерской промышленности; продвигать отраслевые ERP-решения 1С и лучшие практики их применения на предприятиях хлебопекарной и кондитерской промышленности Российской Федерации, способствуя обеспечению эффективного управления и организации учета; разрабатывать методические материалы для автоматизации основных процессов деятельности предприятий отрасли.

Юрий Мугандин, Генеральный директор КБК «Черемушки», учредителя Национального Союза Хлебопечения, сказал: «Хлеб, производимый крупными индустриальными предприятиями, так называемый "Заводской хлеб" – это разнообразие, качество и безопасность. Именно индустриальные производители кормят хлебом более 70% населения и в РФ, и в Европе. Новый Союз ставит перед собой амбициозные цели: добиться, чтобы в каждом уголке России можно было купить вкусный, свежий, полезный и качественно изготовленный хлеб по доступной цене. Для этого необходимо обеспечить полноту и своевременность нормативной законодательной базы, регулирующей хлебопечение. Добиться объективности экспертиз качества хлеба. Исключить недобросовестность и введение в заблуждение потребителей о пользе этого социального продукта. И, как итог, вывести понятие российского хлеба на уровень общенационального нематериального культурного наследия. И этому должны поспособствовать, в том числе, современные системы автоматизации, инновации в производстве и управлении».

Борис Нуралиев, директор 1С, отметил: «Мы всегда уделяли большое внимание развитию наших отраслевых решений, они включают в себя опыт автоматизации ведущих предприятий. 1С более 10 лет выпускает совместно с партнерами отраслевые ERP-решения для хлебопекарной и кондитерской промышленности, решения активно развиваются, учитываем пожелания наших клиентов, год назад выпустили новые продукты на базе нашего флагманского решения "1С:ERP". Надеемся, что тесное взаимодействие с новым союзом позволит определить приоритеты дальнейшего развития отраслевых решений и сделать их еще более востребованными».